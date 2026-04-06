Capturan en Bucaramanga a alias “Mincho”, señalado de suplantar a militares para extorsionar

Alias "Mincho" es señalado de suplantar la identidad de integrantes de las Fuerzas Militares y exigir dinero mediante extorsiones. Foto: Ejército Nci

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Este 6 de abril, el Ejército Nacional, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, capturó en flagrancia a alias “Mincho”, quien, presunamente, suplantaba la identidad de integrantes de las Fuerzas Militares y exigía dinero a sus víctimas mediante extorsiones.

La captura de alias “Mincho” se llevó a cabo en Bucaramanga (Santander), donde los uniformados también incautaron una granada de fragmentación, una pistola traumática, doce cartuchos traumáticos, un carné falso de identificación de las Fuerzas Militares y dos teléfonos móviles.

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Según explicó el Ejército, el capturado suplantaba la identidad de funcionarios de las Fuerzas Militares utilizando documentación falsa con el objetivo de “generar confianza y posteriormente intimidar a sus víctimas, con el fin de exigir dinero mediante extorsión”.

Las autoridades señalaron que alias “Mincho” presenta 13 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como amenazas, hurto, porte ilegal de armas, suplantación de identidad y falsedad en documento, “lo que evidencia una presunta reiteración en actividades ilícitas y un riesgo para la comunidad”.

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Alias “Mincho” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Militares, así como por falsedad en documento público y falsedad personal.

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