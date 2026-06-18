Capturan a “El Español”, presunto jefe financiero del Clan del Golfo pedido en extradición

Emilio Jiménez Galves, alias “El Español”, fue capturado tras una diligencia de registro y allanamiento en zona urbana de Cali (Valle del Cauca). Foto: Dijin

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Emilio Jiménez Galves, alias “El Español”, un presunto jefe financiero de una organización criminal, requerido con fines de extradición, fue capturado en Cali (Valle del Cauca). El hombre es señalado de ser el principal articulador financiero de la denominada ‘oficina de cobro’ de la estructura criminal liderada por Juan Camilo Goez Ruiz, alias “Dimax”, presunto integrante del Clan del Golfo.

De acuerdo con las autoridades, alias “El Español” fue capturado tras una diligencia de registro y allanamiento en zona urbana de Cali, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida por autoridades judiciales del Reino de España por el delito de estafa a gran escala.

Lea: A la cárcel presunto disidente señalado por atentado al periodista Gustavo Chicangana

La operación se dio en el marco de una ofensiva contra el crimen organizado y el lavado de activos, en conjunto con la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Las investigaciones indican que Jiménez Galves cumplía funciones clave dentro de la organización, orientadas a la administración, ocultamiento y legalización de recursos provenientes de actividades ilícitas. Para ello, habría realizado esquemas de inversión en la compra de vehículos de alta gama y bienes inmuebles, con el fin de ingresar dinero ilícito al sistema financiero.

Lea también: Destituyen por 10 años a subintendente de la Policía por abuso sexual contra menor de edad

Según la Policía Nacional, el capturado mantenía además vínculos con estructuras satélites dedicadas a la extorsión, el tráfico de estupefacientes y homicidios selectivos, lo que habría fortalecido el componente financiero de la red criminal en Valle del Cauca.

Alias “El Español” fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes para su extradición y posterior judicialización en España.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, señaló que la operación representa un golpe significativo a la estructura económica de la organización, al tratarse de uno de sus principales responsables del lavado de activos en el país.

Le recomendamos: De alias “Javi” a “Fede”: la ofensiva contra redes criminales ecuatorianas en Colombia

“El acervo probatorio era el dinamizador principal de la ocultación y legalización de los recursos económicos obtenidos de actividades criminales, para lo que había implementado una red de compraventa de vehículos de alta gama y bienes inmuebles para ingresar el dinero ilícito al torrente financiero legal”, señaló el oficial Sanabria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.