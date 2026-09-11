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Capturan en Cartagena a uno de los fugitivos más buscados por narcotráfico en Bélgica

El hombre es señalado por las autoridades de integrar redes dedicadas a la distribución de cocaína, éxtasis y cannabis. Además, en 2021, durante un altercado, habría disparado en dos oportunidades contra una persona.

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Redacción Judicial
11 de septiembre de 2026 – 04:44 p. m.
Capturan en Cartagena a uno de los fugitivos más buscados de Bélgica.
Se trata de Alec Louis Leonora Van Regenmortel, quien era solicitado por la justicia de su país mediante notificación roja de Interpol.
Foto: Dijín

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El ciudadano belga Alec Louis Leonora Van Regenmortel, quien era solicitado por la justicia de su país mediante circular roja de Interpol, fue detenido en Cartagena (Bolívar) por las autoridades colombianas. El hombre es señalado de integrar redes transnacionales de distribución de droga.

La operación fue coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y Migración Colombia. El hombre era considerado un objetivo de alto valor y uno de los fugitivos más buscados por la justicia belga.

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Las investigaciones y reportes de las autoridades internacionales vinculan a Van Regenmortel con un prontuario criminal entre 2020 y 2024, relacionado con hechos relacionados con el tráfico transnacional de drogas y su participación activa en redes de distribución y comercialización de cocaína, éxtasis y cannabis.

Además, según detalló la Dijín, en febrero de 2021, durante un altercado en la ciudad de Amberes, Van Regenmortel atacó a una persona con un arma blanca y posteriormente le disparó dos veces en las extremidades inferiores.

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Las autoridades señalaron que, en operativos previos realizados en Bélgica, le fueron incautados estupefacientes, armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque. Parte de estos elementos era transportada en compartimentos ocultos o caletas acondicionadas en vehículos.

Van Regenmortel fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites administrativos y judiciales correspondientes a su proceso de extradición hacia Bélgica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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