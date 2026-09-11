La operación fue coordinada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), y Migración Colombia. El hombre era considerado un objetivo de alto valor y uno de los fugitivos más buscados por la justicia belga.

El ciudadano belga Alec Louis Leonora Van Regenmortel, quien era solicitado por la justicia de su país mediante circular roja de Interpol, fue detenido en Cartagena (Bolívar) por las autoridades colombianas. El hombre es señalado de integrar redes transnacionales de distribución de droga.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Capturan en Cartagena a uno de los fugitivos más buscados por narcotráfico en Bélgica

Lea: Embargan tres inmuebles de Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

Las investigaciones y reportes de las autoridades internacionales vinculan a Van Regenmortel con un prontuario criminal entre 2020 y 2024, relacionado con hechos relacionados con el tráfico transnacional de drogas y su participación activa en redes de distribución y comercialización de cocaína, éxtasis y cannabis.

Además, según detalló la Dijín, en febrero de 2021, durante un altercado en la ciudad de Amberes, Van Regenmortel atacó a una persona con un arma blanca y posteriormente le disparó dos veces en las extremidades inferiores.

Más noticias judiciales: Corte Constitucional ya revisa conflicto entre Fiscalía y Congreso por caso Uribe

Las autoridades señalaron que, en operativos previos realizados en Bélgica, le fueron incautados estupefacientes, armas de fuego, municiones y dispositivos de electrochoque. Parte de estos elementos era transportada en compartimentos ocultos o caletas acondicionadas en vehículos.

Van Regenmortel fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para iniciar los trámites administrativos y judiciales correspondientes a su proceso de extradición hacia Bélgica.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.