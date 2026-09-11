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Embargan tres inmuebles de Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht

La Fiscalía señaló que algunas de las propiedades pertenecían directamente a Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, en junio de 2023 fueron transferidas, mediante una donación, a integrantes de su círculo familiar.

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Redacción Judicial
11 de septiembre de 2026 – 02:55 p. m.
Embargan tres inmuebles de Óscar Iván Zuluaga por caso Odebrecht
Óscar Iván Zuluaga fue candidato presidencial del partido Centro Democrático para el periodo entre 2014 y 2018.
Foto: Liz Durán

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En la tarde de este viernes 11 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación embargó tres inmuebles, avaluados en más de COP 3.664 millones, que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial y exministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga y de su entorno familiar. Según las autoridades, los bienes estarían relacionados con la presunta financiación que la multinacional Odebrecht le dio a su campaña presidencial de 2014.

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El ente investigador detalló que la medida se tomó tras las investigaciones del Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, de la Delegada para las Finanzas Criminales, que dan cuenta del aporte que la multinacional brasileña “habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’”.

Al parecer, Odebrecht habría asumido el pago de USD 1.610.740 en publicidad en beneficio de la campaña. El aporte no habría sido reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al “provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011”, según explicó la Fiscalía.

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El dinero habría sido transferido entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. El ente investigador señaló que, para ese entonces, los giros representaban más de COP 3.000 millones.

Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas). La Fiscalía explicó que algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Óscar Iván Zuluaga, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.

A través de un comunicado, el ente investigador señaló que la medida busca evitar que los bienes sean vendidos o comercializados mientras avanza el trámite de extinción de dominio.

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Óscar Iván Zuluaga fue acusado formalmente el 5 de agosto de 2024 por un fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. A David Zuluaga Martínez, hijo del excandidato presidencial, le fue imputado el delito de fraude procesal.

En su momento, la Fiscalía señaló que Óscar Iván Zuluaga y su hijo, quien fue su gerente de campaña, pese a tener conocimiento de que la financiación recibida era ilegal, no habrían presentado ante las autoridades electorales correspondientes los reportes relacionados con dichos ingresos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Marta Cecilia(4853)Hace 3 minutos
    Porque se obvia decir que éste CORRUPTO es del CENTRO DEMOCRATICO ?
  • Alberto(3788)Hace 50 minutos
    Cómo le hacen eso a este menesteroso hombre…
  • diana carolina(85842)Hace 1 hora
    Falta el tartufo Santos el gran cerebro y pez gordo de la corrupción de Odebretch para robarse las elecciones en 2014
  • Berta Lucía(2263)Hace 1 hora
    La justicia cojea; aún así a veces llega a la meta.
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