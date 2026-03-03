Capturan en Montería a alias “Johana”, presunta jefa logística del Clan del Golfo

Según las autoridades, la mujer, identificada como Luz Daris Ramos Barón, ya contaba con una orden de captura en su contra. Foto: Archivo Particular

Este martes 3 de marzo las autoridades confirmaron la captura de alias “Johana”, señalada como jefa logística de la subestructura criminal Valle, del Clan del Golfo. La mujer fue capturada en un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía General de la Nación, en el barrio Buenavista, en Montería (Córdoba).

Según las autoridades, la mujer, identificada como Luz Daris Ramos Barón, quien ya tenía una orden de captura previa en su contra, tiene una trayectoria criminal de aproximadamente 10 años, “desempeñando funciones clave en el sostenimiento y expansión de la estructura ilegal”.

Alias “Johana” presuntamente habría sido designada en el cargo por alias “El Cura”, tercer jefe del Clan del Golfo en Colombia, con el objetivo de liderar y coordinar la expansión delictiva del grupo en el norte del departamento del Valle del Cauca. “Su misión consistía en consolidar el control territorial desde el corregimiento de Bajo Calima hacia las zonas urbanas y rurales de los municipios de Riofrío, La Unión, El Dovio, Trujillo, Roldanillo, Bolívar y Versalles”, señalaron las autoridades.

Asimismo, indicaron que el objetivo principal de la mujer era asegurar el dominio del Cañón de Garrapatas, el cual, según las autoridades, es un corredor geoestratégico que conecta con rutas de narcotráfico hacia el Pacífico colombiano. Alias “Johana” también coordinaría el funcionamiento logístico del componente armado bajo el mando de alias “Mayupa”, segundo jefe de la subestructura Valle, quien sería su pareja sentimental.

Entre otras presuntas funciones de Ramos Barón, según las autoridades, estaban el suministro de víveres y dotación, así como el pago de nóminas a integrantes del grupo ilegal, la gestión de recargas y el mantenimiento de antenas de comunicación satelital, además del apoyo en movilidad y abastecimiento.

Según las autoridades, las investigaciones señalan que alias “Johana” también habría participado en desplazamientos de integrantes armados y en la transmisión de órdenes y lineamientos emitidos por el denominado Estado Mayor del grupo armado, “información que fortalecía la capacidad de reacción y coordinación interna de la organización criminal”.

Por su parte, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, así como administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

La captura de alias “Cakín”

Entre otros hechos, también se reportó la captura de alias “Cakín”, señalado como jefe de la estructura criminal Los Flacos. La detención se llevó a cabo en zona rural de Pereira (Risaralda), en límites con el norte del Valle del Cauca, y fue coordinada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El hombre era buscado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles.

Durante el operativo le fueron incautadas tres armas de fuego, municiones, equipos de comunicación y droga sintética, que, según el Ministerio de Defensa, presuntamente eran utilizadas por alias “Cakín” para obligar a mujeres que lo acompañaban a fiestas a consumirlas.

El hombre, quien tiene un historial delictivo de 17 años, había sido capturado en 2025, pero fue dejado en libertad a finales de noviembre de ese mismo año por vencimiento de términos. Según información de la cartera de Defensa, las investigaciones indican que alias “Cakín” “habría continuado con sus actividades delictivas enfocadas en el narcotráfico, la extorsión y el homicidio”.

