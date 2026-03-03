Subdirector de Ungrd irá a juicio porque habría liberado capturados con 530 kilos de cocaína

José Ricardo Hurtado Chacón fue llamado a juicio por cuatro delitos: prevaricato por acción, destrucción u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Foto: Archivo particular

El hoy subdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), José Ricardo Hurtado Chacón, irá a juicio ante la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía acaba de acusar a este contralmirante retirado de la Armada porque, al parecer, habría ordenado dejar en libertad a tres personas que estaban vinculadas a un operativo en el que las autoridades incautaron 530 kilos de cocaína cerca del Golfo de Morrosquillo hace 11 años.

Según la investigación en su contra, el 29 de noviembre de 2015, uniformados bajo el mando de Hurtado Chacón incautaron en una lancha rápida 22 bultos de droga y capturaron a tres personas identificadas como Mauricio Pandeles Valencia, Clemente Ricardo Wright Pomare y Efraín Dolmo Miguel. Para la Fiscalía, el contralmirante no tenía por qué dejar en libertad a estos hombres, que fueron capturados por sus subalternos en flagrancia.

De acuerdo con la acusación en su contra, Hurtado Chacón debía ponerlos a disposición de la Fiscalía para que un juez de la República definiera si debían quedar en libertad o enfrentar un proceso por tráfico de estupefacientes. Por esa razón, el alto oficial enfrenta cargos por prevaricato por acción, que en otras palabras se refiere a cuando un servidor público toma decisiones que son contrarias a la ley.

Además de este cargo, el contralmirante (r) también fue acusado por otros tres delitos. Uno de ellos es destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. La investigación de la Fiscalía sostiene que Hurtado Chacón habría ordenado destruir al menos cinco documentos públicos que elaboraron sus subalternos cuando capturaron a Mauricio Pandeles Valencia, Clemente Ricardo Wright Pomare y Efraín Dolmo Miguel.

Entre las pruebas que habrían desaparecidos estaba el informe sobre la captura de quienes estaban a bordo de la lancha rápida, así como las tres actas que elaboran las autoridades luego de realizar una captura y una constancia sobre el buen trato recibido durante el operativo. La Fiscalía sostiene que Hurtado Chacón le habría dado la orden a teniente Carlos Andrés Javela de destruirlos los documentos para evitar su judicialización.

Otro de los delitos por los que fue acusado el alto oficial es falsedad ideológica en documento público. Ante la Corte Suprema de Justicia, el ente investigador aseguró que, luego de ordenar la eliminación de los documentos sobre las capturas, Hurtado Chacón habría ordenado elaborar unos nuevos. En ellos, dice la Fiscalía, el investigado habría pedido que se incluyera información para inculpar a los detenidos y que quedara claro que nunca se hizo ninguna captura. Falsedades y omisiones a la verdad por los que tendrá que responder ante el alto tribunal.

Y por último, la Fiscalía llamó a juicio a Hurtado Chacón por el delito de fraude procesal. Según el escrito de acusación en su contra, luego de ordenar la eliminación de los informes de campo y de las capturas y de que luego ordenó elaborar unos nuevos con mentiras, el alto oficial habría inducido en error al fiscal que llevó el caso y, finalmente, a la justicia que nunca investigó a quienes estaban en la lancha rápida que interceptó la Armada el 29 de noviembre de 2015.

El ente investigador presentó una batería de pruebas que ponen en líos a quien hoy se desempeña como subdirector de la Ungrd y que servirían para probar que la liberación de las tres personas transportando cocaína no fue un error operativo, sino una decisión deliberada. Según el escrito de acusación, existen registros que acreditan que la captura en flagrancia sí ocurrió, que se elaboraron actas de lectura de derechos y constancias de buen trato.

En su defensa, Hurtado Chacón ha dicho que que no existió intención de vulnerar la ley ni de alterar documentos públicos. Según su postura, las decisiones adoptadas obedecieron a valoraciones jurídicas y operativas propias del procedimiento, y no a un propósito de favorecer a terceros. La defensa del exalto oficial también cuestionó la interpretación de la Fiscalía sobre el alcance de las órdenes impartidas y la responsabilidad directa del oficial en la elaboración o destrucción de los documentos.

Sin embargo, el ente investigador explicó que está delante de una actuación dolosa que afectó la administración y la fe pública. Por ahora, Hurtado Chacón sigue a cargo de la subdirección de Manejo de Desastres, donde es referenciado como un especialista en Sistemas de Radiocomunicación. Además, se lee en la página web de la entidad, es magister en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de Los Andes; en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, y en Seguridad Nacional y Estrategia de la Naval War College de Estados Unidos.

“Con 40 años de experiencia, el vicealmirante (r) es experto en planificación de estrategias alineadas a la misionalidad organizacional, con capacidad en gestionar crisis y desafíos que permiten el cumplimiento efectivo de las metas, liderar equipos multidisciplinarios y fomentar un ambiente laboral colaborativo y orientado hacia la excelencia”, concluye su perfil. Será en juicio ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia donde se deberá probar si existió o no responsabilidad del ahora funcionario público de la Ungrd.

