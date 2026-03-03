Publicidad

Juicio contra Julián Bedoya debe continuar, pese a posibles maniobras para dilatar el caso

El exsenador Julián Bedoya Pulgarín es investigado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal, en el marco del escándalo por las presuntas irregularidades en la obtención de su título como abogado. La justicia ha advertido que en varias oportunidades el excongresista ha intentado dilatar el proceso.

Redacción Judicial
03 de marzo de 2026 - 07:28 p. m.
El exsenador es señalado por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
Foto: León Darío Peláez/Semana
Una decisión de la justicia marcó un revés para el excongresista liberal Julián Bedoya Pulgarín, acusado por presuntamente haber obtenido de forma irregular su título de abogado en la Universidad de Medellín. El juicio en contra del exsenador se mantiene en firme, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá resolviera un recurso interpuesto por su defensa.

Bedoya Pulgarín es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal. Ahora, el excongresista deberá defenderse en un juicio que se podría adelantar durante los meses de junio, agosto y septiembre de este año.

Por Redacción Judicial

