Juicio contra Julián Bedoya debe continuar, pese a posibles maniobras para dilatar el caso

Una decisión de la justicia marcó un revés para el excongresista liberal Julián Bedoya Pulgarín, acusado por presuntamente haber obtenido de forma irregular su título de abogado en la Universidad de Medellín. El juicio en contra del exsenador se mantiene en firme, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá resolviera un recurso interpuesto por su defensa.

Bedoya Pulgarín es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal. Ahora, el excongresista deberá defenderse en un juicio que se podría adelantar durante los meses de junio, agosto y septiembre de este año.

