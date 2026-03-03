Procuraduría adelanta 38 procesos por injerencia indebida en política a días de elecciones

El procurador se pronunció al respecto en el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, realizado este 3 de marzo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A escasos días de las votaciones legislativas, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció sobre las medidas disciplinarias del Ministerio Público frente a la injerencia de funcionarios públicos en política. En el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, realizado este 3 de marzo en Bogotá, el Ministerio Público señaló que actualmente adelanta 38 procesos disciplinarios por participación indebida en política.

Según indicó el procurador Eljach: “En el transcurso de estos días se sabrán las medidas cautelares que implementará la Procuraduría. Y al final de un debido proceso, con garantía de la defensa, se conocerá el resultado. Por ahora no puedo anticipar más información porque eso está sometido a reserva”.

Contexto: Escolta de secretario de la Cámara fue capturado con dinero que sería para compra de votos

Aunque el procurador general no entregó nombres, hizo referencia a uno de los hechos más recientes: la captura, en la mañana de este martes en La Guajira, de Luis Alfredo Acuña, quien haría parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. El hombre llevaba COP 145 millones en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

Al respecto, Eljach habló sobre este tipo modalidades de fraude electoral y señaló que “los fraudes se cometen llevando carros, como uno que capturó la Policía hoy, en un departamento del país, con dinero presuntamente destinado a intervenir en el proceso electoral”. Asimismo, indicó que el fraude también se produce cuando existen amenazas en contra de líderes.

Lea: Imputan a dos hermanas que habrían estafado a 27 personas por más de COP 600 millones

“El fraude es cuando grupos ilegales, criminales, anuncian que van a respetar las elecciones y nadie da razón de si ese mensaje es auténtico y si eso es verdad o no es verdad, y qué va a hacer el Estado, no la Registraduría, para conjurar esos peligros”, señaló el procurador. También afirmó que el fraude se presenta cuando a la gente se le engaña y se le “lleva el caramelito del ofrecimiento de última hora, unos días antes de elecciones, para que la gente tuerza su conciencia”.

La captura de Luis Alfredo Acuña, escolta de secretario de la Cámara

En la mañana de este 3 de marzo, fue capturado en La Guajira uno de los integrantes del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con más de COP 140 millones en efectivo y propaganda política. Según las autoridades, el dinero sería para comprar votos.

Le puede interesar: Juicio contra Julián Bedoya debe continuar, pese a posibles maniobras para dilatar el caso

Se trata del escolta Luis Alfredo Acuña, quien manejaba un vehículo particular en las cercanías del municipio de Hatonuevo (La Guajira). El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, confirmó que el hombre hacía parte del esquema del político, pero que el vehículo no era de la entidad.

Por otro lado, el director general de la Policía, el general William Rincón, señaló en su cuenta de X que “el dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado”. Según el oficial, los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, “lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.