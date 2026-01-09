Cargos contra exsecretarios de la Gobernación de Caldas por irregularidades en contratación

La Procuraduría General de la Nación calificó, de manera provisional, la presunta conducta como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Foto: Getty Images - Getty Images

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los exsecretarios de Integración y Desarrollo Social de la Gobernación de Caldas, Jorge Alberto Tovar Beltrán, quien ejerció el cargo entre 2020 y 2022, y de Hacienda, Jaime Alberto Valencia Ramos, por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos con dos ediles departamentales.

Según indicó la Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas, al parecer, ambos servidores habrían contratado por prestación de servicios a ediles que se encontraban en el ejercicio de sus funciones, para lo cual “acreditaron que se trataba de personas idóneas y que cumplían con los requisitos de perfil y estudios fijados”.

El ente de control también profirió cargos por los mismos hechos contra Lorena Aristizábal Cardona y Gustavo Adolfo Restrepo Valencia, entonces ediles de Manizales (Caldas), quienes en 2021 suscribieron negocios jurídicos pese a encontrarse inhabilitados “para adelantar el objeto contractual por el rol público que desempeñaban en ese momento”.

Además, la Procuraduría señaló que, con el presunto descuido en el cumplimiento de sus funciones y la afectación de sus deberes, estas personas pudieron vulnerar el principio de moralidad, por lo que, en los cuatro casos, calificó de manera provisional la presunta conducta como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.

