Eln confirmó el secuestro de los cinco policías en un retén en Tibú

El secuestro de los cinco patrulleros ocurrió el pasado 6 de enero, en horas de la mañana, cuando los uniformados regresaban de un turno navideño dispuesto por la institución para que pudieran compartir con sus familias.

Redacción Judicial
09 de enero de 2026 - 03:29 p. m.
A través de un comunicado distribuido en redes sociales, el grupo armado confirmó su responsabilidad en el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional.
Foto: REUTERS - © Jaime Saldarriaga / Reuters
En la mañana de este 9 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) confirmó su autoría en el secuestro de cinco patrulleros de la Policía Nacional, ocurrido el pasado 6 de enero en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en la región del Catatumbo.

Según indicó el grupo armado, los hechos ocurrieron cuando los uniformados fueron interceptados “en un retén de control, por comandos elenos, a la altura del sector El Tablazo”. Los patrulleros fueron identificados como Daniel de Jesús Granada Quiroz, Ramón Alberto Coronel Medina, Edwin Fabián Manosalva Contreras, José Ricardo Carrillo Romero y Carlos Eduardo Barrera.

Lea: Muere alias “Polo”, alfil de Iván Mordisco, tras ofensiva militar en el Amazonas

El grupo armado indicó que los cinco patrulleros se encuentran en buen estado de salud y aseguró: “Se les brindará y garantizará el debido proceso, trato digno, atención humanitaria y las garantías de seguridad”. Asimismo, afirmó que en el curso de los próximos días se anunciarán las condiciones para su liberación.

Le puede interesar: Exmagistrados piden a Benedetti retractarse por llamar “narcos” a presidentes de la cortes

Al momento del secuestro, la Policía Nacional informó que los cinco uniformados se encontraban de regreso de un turno navideño, dispuesto por la institución para que pudieran compartir con sus familias. La entidad precisó que los policías se desplazaban de civil y no portaban armas. Asimismo, la Policía advirtió que este hecho constituye una vulneración flagrante de los derechos humanos y de la dignidad de los uniformados.

El recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo se debe a la disputa territorial y por economías ilícitas entre el Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Según un reporte de la organización Vivamos Humanos, entre el 29 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, se registraron al menos 500 personas desplazadas a causa de nuevas confrontaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

