Muere alias “Polo”, alfil de Iván Mordisco, tras ofensiva militar en el Amazonas

Alias “Polo”, era uno de los alfiles que tenía en el sur del país alias “Iván Mordisco”, líder de la principal facción disidente del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este 9 de enero, las autoridades confirmaron la muerte de Cristian Elier Matías Hernández, alias “Polo”, uno de los alfiles que tenía en el sur del país alias “Iván Mordisco”, líder de la principal facción disidente del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Según señalaron las Fuerzas Militares, los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero, tras una ofensiva coordinada con la Policía Nacional en zona rural de Mirití, en el departamento de Amazonas (Amazonas), con el objetivo de golpear el círculo cercano del líder de las disidencias.

Lea: Golpe a la minería ilegal: destruyen nueve dragas del Clan del Golfo en Chocó

A la zona habría llegado la Fuerza Pública “tras un detallado planeamiento operacional y el despliegue de capacidades por tierra, río y aire, durante cerca de siete días”. En el lugar, alias “Polo” intentaba ocultarse de la ofensiva desplegada contra los carteles del narcotráfico y sus estructuras criminales.

“Es así como, tras el combate, se produce la neutralización de sujetos pertenecientes a este grupo armado”, aseveraron las autoridades, que reportaron un total de cuatro muertos, cuatro capturados y tres personas sometidas a la justicia durante el desarrollo de la operación.

Le puede interesar: Procurador Eljach se pronunció tras la llamada entre los presidentes Petro y Trump

Los uniformados señalaron que, inicialmente, tres de las personas neutralizadas manifestaron ser menores de 18 años. Sin embargo, tras las labores de verificación, se estableció que todas eran mayores de edad, por lo que deberán afrontar el proceso judicial correspondiente.

¿Quién era alias “Polo”?

El expediente criminal de alias “Polo”, entregado por las autoridades, indica que el hombre había sido designado por alias “Iván Mordisco” y alias “Alonso 45” como el líder principal de la estructura con presencia en el departamento de Amazonas (Amazonas).

Le puede interesar: Exmagistrados piden a Benedetti retractarse por llamar “narcos” a presidentes de la cortes

De acuerdo con las investigaciones, habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública, entre otros.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.