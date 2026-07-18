Carlos Caicedo es denunciado por presunto abuso sexual contra una menor de ocho años

El excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar afronta una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, por hechos que habrían ocurrido en 2023. Foto: Omar Daniel Bernal

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El excandidato presidencial Carlos Eduardo Caicedo Omar afronta una denuncia por presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, por hechos que habrían ocurrido en 2023. La investigación está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que, para la época en que habrían ocurrido los presuntos abusos, Carlos Caicedo ejercía como gobernador del Magdalena.

La denuncia, que reveló inicialmente la revista Semana y fue presentada por la madre de la menor en junio de este año, señala que su relación con el también exalcalde de Santa Marta se originó por motivos profesionales. En el documento, la denunciante asegura que uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023. Según su versión, Carlos Caicedo llegó al inmueble en el que ella y su hija se encontraban y le exigió que lo dejara hablar a solas con la menor para preguntarle “qué le estaba ocultando”.

Además, afirma que le ordenó permanecer en una habitación mientras él conversaba con la niña. “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible. Estas circunstancias constituyen el hecho central en que me percaté de lo ocurrido con mi hija”, se lee en la denuncia.

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La mujer relató que esa misma noche se produjo una confrontación verbal con Carlos Caicedo, durante la cual, según su versión, él la habría amenazado “profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”. Asimismo, aseguró que el entonces gobernador del Magdalena intentó agredirla sexualmente.

Según la denunciante, desde julio de 2023 “y de forma continua hasta la fecha”, ha sido víctima de “manipulación psicológica sistemática” por parte de Carlos Caicedo, ejercida principalmente a través de mensajes de WhatsApp. La mujer sostiene que el excandidato presidencial la habría amenazado en varias oportunidades con acabar con su vida y con denunciarla ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos maltratos contra la menor.

Además, asegura que la presionó para que le entregara a su hija “con el propósito de acceder sexualmente a la niña y también a mí”. En su denuncia, la mujer mencionó que, incluso, en al menos cuatro oportunidades, Carlos Caicedo le envió dinero con ese objetivo. Ante el rechazo a estos ofrecimientos, la denunciante señaló que el hombre reaccionaba “atacándome, acosándome y extendiendo la represalia a mi entorno laboral y familiar”.

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En la denuncia, la mujer detalla que recibió el siguiente mensaje por parte del exalcalde: “Si yo hubiera sabido que tu hija no contaba nada, se la hubiera metido”. Asimismo, la denunciante reconoce en el documento que, ante la constante presión ejercida por el hombre, intentó quitarse la vida en varias oportunidades.

En el documento, la denunciante menciona que en febrero de 2026, la menor de edad, quien hoy día tiene 11 años, decidió hablar por primera vez de lo ocurrido. En la denuncia, la mujer señala: “Caicedo ‘la manipulaba sexualmente’ y que los regalos que él enviaba para la niña eran, a su entender, la forma de comprar su silencio. Mi hija también refirió que Caicedo la había bañado”.

La madre y la niña son representadas por el abogado y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Julián Quintana, quien aseguró a este diario que, en un inicio, la denuncia se interpuso en Santa Marta, pero “por la gravedad del tema pasó a la Corte Suprema de Justicia”. Asimismo, afirmó que las víctimas se encuentran “muy asustadas”.

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Puntualmente, el defensor señaló: “Precisamente estos años no denunciaron por las amenazas del personaje. La policía judicial ya ha recolectado algunos elementos probatorios, así como Medicina Legal”. También señaló que existen grabaciones y chats que ya tienen las autoridades, donde Carlos Caicedo le reprocha a la mujer los hechos. Hasta el momento, el excandidato presidencial no se ha pronunciado por los señalamientos.

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