Prorrogan suspensión de funcionarios del Inpec por fiesta vallenata con Nelson Velásquez

La prórroga de la medida comenzó a regir desde el pasado viernes 17 de julio de 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Procuraduría General de la Nación prorrogó por tres meses más la suspensión provisional de 10 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), investigados por la parranda vallenata realizada en la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad La Paz, en Itagüí (Antioquia), en la que participó el cantante Nelson Velásquez.

Según detalló el órgano de control, la medida cautelar cobija a los dragoneantes Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas. También mantiene la suspensión del intendente Eduardo Parra Ceballos; de los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y del inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia.

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La extensión de la medida comenzó a regir desde el pasado viernes 17 de julio de 2026. Los hechos investigados ocurrieron el 8 de abril de 2026, cuando, según la Procuraduría, se habrían omitido los controles de ingreso, registro y reseña de los integrantes del grupo musical que ingresó al establecimiento penitenciario. Además, se investiga un presunto ocultamiento de información y posibles irregularidades en un informe oficial.

El órgano de control explicó que no han desaparecido los motivos que dieron lugar a la suspensión de los funcionarios. Asimismo, señaló que: “el reintegro de los investigados podría facilitar la reiteración de las conductas objeto de investigación o interferir en el desarrollo del proceso disciplinario”. En ese sentido, la Procuraduría ordenó prorrogar la suspensión provisional de los funcionarios hasta octubre de 2026.

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El pasado 14 de abril, la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar por estos mismos hechos. El proceso se inició, en principio, para determinar la posible responsabilidad de funcionarios del Inpec por el delito de prevaricato por omisión. No obstante, el ente acusador no descarta la eventual configuración de otros delitos relacionados con presuntos hechos de corrupción al interior del penal.

La investigación está a cargo de la Seccional Medellín, que ordenó varias actividades de policía judicial, adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para esclarecer lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades. Entre estas diligencias se realizan inspecciones al interior del centro penitenciario con el fin de recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física.

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Así se conoció la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí

El caso se hizo público luego de que la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla difundiera imágenes y videos en los que se observa a Nelson Velásquez dentro del penal, minutos antes de su presentación. Según la denuncia, el artista habría ofrecido un concierto privado en el patio 1, en medio de una celebración con licor y alimentos de alto costo, presuntamente organizada por internos.

La situación generó especial controversia debido a que la cárcel La Paz de Itagüí alberga a varios de los denominados gestores de paz vinculados a la estrategia de “paz urbana” del Gobierno, lo que ha reavivado el debate sobre los beneficios y condiciones de reclusión de algunos voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá.

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¿Qué dijo Nelson Velásquez al respecto?

Tras la denuncia pública, el cantante de vallenato se pronunció a través de un comunicado, en el que señaló: “Mi participación en la presentación de la semana pasada obedeció exclusivamente al cumplimiento de un compromiso artístico previamente adquirido y gestionado por mi equipo de trabajo”.

Asimismo, Nelson Velásquez afirmó: “La información que me fue suministrada en su momento indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado y enmarcado dentro de las condiciones habituales para este tipo de presentaciones”.

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