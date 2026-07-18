La historia del diseñador gráfico colombiano que quiso crear el dólar falso perfecto

Su captura y su obsesión por crear “el dólar falso perfecto” evidenciaron cómo la tecnología digital está transformando la falsificación de moneda. Foto: Agencia Bloomberg

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Durante meses, investigadores de la Fiscalía General de la Nación y del Servicio Secreto de Estados Unidos siguieron la pista de Asher Ariayu Rodríguez, conocido también como “Ysraeli”, un diseñador gráfico que creó dólares falsos de alta calidad utilizados por redes criminales en Colombia y Ecuador. Según reveló una crónica publicada por The New York Times, su captura y su obsesión por crear “el dólar falso perfecto” evidenciaron cómo la tecnología digital está transformando la falsificación de moneda.

La historia comenzó en la madrugada del 14 de octubre de 2023, cuando un grupo de investigadores colombianos, en coordinación con cuatro pelotones del Ejército Nacional, llegó a Caldono (Cauca), donde las autoridades sospechaban que operaba una fábrica de billetes falsos de dólares estadounidenses. En el operativo, según narró el medio, hallaron la moneda falsificada con un valor de USD 1,6 millones (cerca de COP 6.400 millones), en pliegos de billetes de USD 50 sin cortar e impresos en papel de alta calidad.

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En el lugar fueron capturadas cinco personas. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que uno de los billetes falsos era idéntico a otro que había circulado meses antes, en julio de 2023, en Miami (Estados Unidos). La falsificación, según detalla la crónica, era “muy sofisticada”, lo que llamó la atención de los investigadores. Entre los elementos incautados durante el operativo se encontraba una libreta en la que aparecía un número de teléfono junto al alias “Ysraeli”.

En mayo de 2024, las autoridades intervinieron otra fábrica de billetes falsos en Villavicencio (Meta). Allí incautaron billetes de USD 50 con un valor aproximado de USD 500.000 (cerca de COP 2.000 millones). Según explicó The New York Times, esos billetes eran idénticos a los encontrados en Caldono, al igual que las planchas litográficas halladas en el lugar, el cual estaba camuflado como una inmobiliaria.

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La investigación de las autoridades condujo hasta Asher Ariayu Rodríguez, un diseñador gráfico de 39 años que recientemente se había convertido al judaísmo y había añadido “Ysraeli” a su nombre. La Fiscalía General de la Nación autorizó a los investigadores a interceptar su teléfono, lo que les permitió ubicar su vivienda en Cali (Valle del Cauca). En julio de 2024, los agentes llegaron hasta el inmueble para ejecutar el operativo.

Al ingresar a la vivienda, y según relató The New York Times, el diseñador gráfico mostró voluntariamente a los investigadores los equipos que utilizaba. En la sala de la casa tenía una prensa litográfica, una impresora de inyección de tinta y otros elementos empleados para falsificar billetes. Además, Ariayu Rodríguez tenía en su poder más de USD 900.000 (cerca de COP 3.600 millones) en dinero falso.

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Durante el operativo, el diseñador también entregó el computador y la memoria USB donde guardaba los diseños digitales utilizados para fabricar los billetes falsos. Según la crónica, Ariayu Rodríguez incluso llevaba un cuaderno con anotaciones sobre cada versión de los billetes que elaboraba. Los investigadores también descubrieron que ya había comenzado a diseñar un billete falso de USD 100. “Quería crear el billete perfecto”, aseguró uno de los investigadores de la Policía Nacional citado en la crónica, Leonardo Prieto.

El diseñador afirmó que alcanzar la perfección era su principal propósito y que los billetes estaban destinados a ser utilizados como dinero de utilería para producciones audiovisuales. Sin embargo, su captura también despertó nuevas preocupaciones entre los investigadores. La crónica menciona que la falsificación de moneda dejó de depender exclusivamente de técnicas artesanales, como el uso de equipos fotográficos, productos químicos y cuartos oscuros para transferir la imagen de los billetes a planchas litográficas.

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Ahora, una fotografía digital puede grabarse directamente en una plancha litográfica mediante tecnología láser. Precisamente, y según las autoridades, eso era lo que hacía Ariayu Rodríguez: fabricaba planchas litográficas a partir de sus archivos digitales en una imprenta de Cali. Posteriormente, podía suministrar esas planchas a otros falsificadores, lo que facilitaba la entrada de nuevas personas este negocio ilícito.

Sin embargo, como detalla la crónica, la captura de Ariayu Rodríguez no significó el fin de la falsificación de dinero en Colombia, uno de los principales productores de moneda falsa del mundo. De hecho, en septiembre de 2025, las autoridades colombianas y estadounidenses anunciaron la incautación de billetes falsificados por un valor nominal de USD 12,7 millones (cerca de COP 50.800 millones), procedentes de una fábrica clandestina ubicada en Bucaramanga (Santander).

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