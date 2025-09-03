Carlos Camargo sobre su elección como magistrado: “fue transparente y ejemplar”

El exdefensor del Pueblo del gobierno de Iván Duque ganó el cargo con 62 votos. Foto: Corte Constitucional

Carlos Camargo Assis es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La plenaria del Senado lo eligió con 62 de los 103 votos depositados por los congresistas en la tarde de este miércoles, para que reemplace al saliente José Fernando Reyes Cuartas, quien saldrá del alto tribunal el próximo 5 de septiembre. En su discurso ante los políticos que lo eligieron, no solo agradeció, sino que habló de lo que será su trabajo en lo más alto de la justicia constitucional.

“Hoy recibo con inmensa gratitud y con profunda humildad la dignidad de magistrado de la Corte Constitucional. Lo hago con la certeza de que esta no es una distinción personal, sino un llamado al servicio público en su máxima expresión, la defensa de la Constitución, la garantía de los derechos fundamentales y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, inició diciendo el recién electo Camargo.

A renglón seguido señaló que asumirá la responsabilidad que le fue conferida “con el mismo compromiso que ha orientado cada una de mis funciones en la vida pública”. Tras su victoria, que venía cantada hace semanas, agradeció a la cámara alta y aseguró que ganó en “un proceso transparente y ejemplar, donde se manifestó la voluntad de los voceros legítimos del pueblo”.

El exdefensor del Pueblo del gobierno de Iván Duque aprovechó también para referirse a sus contrincantes, María Patricia Balanta Medina y Jaime Humberto Tobar Ordóñez, quienes obtuvieron 41 votos y cero votos, respectivamente. “A través de sus trayectorias se reafirma que servir a Colombia es una causa que se defiende con dignidad, más allá de las diferencias”, expuso el nuevo integrante de la Corte Constitucional.

Asimismo, “Colombia puede tener la certeza de que este magistrado trabajará sin descanso para garantizar la supremacía de la Constitución, para proteger la juridicidad que da coherencia al orden jurídico y para asegurar que ninguna coyuntura política pueda poner en riesgo la permanencia de nuestros principios fundacionales”. Dentro de sus palabras, manifestó que "la Constitución no pertenece a una élite ni a una región, pertenece al pueblo entero y debe irradiar su fuerza protectora en cada colombiano".

Aseguró que su voz en la Corte Constitucional "será la de un magistrado que conoce las regiones, que entiende las diversidades culturales, sociales y económicas de nuestro país y que se acercará siempre con sensibilidad humana a los conflictos que lleguen a este estrado". Para cerrar sus agradecimientos, se refirió a su familia, a su tierra, Cereté (Córdoba) y a la Corte Suprema de Justicia, que lo ternó —en medio de polémicas por haber entregado cargos en la Defensoría del Pueblo a familiares de magistrados de ese alto tribunal—.

