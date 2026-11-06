Caso Deicy Jiménez: nuevos pronunciamientos sobre denuncias contra Petro

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El caso de Deicy Jiménez por las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro se sigue moviendo. En las últimas horas se conocieron chats y conversaciones entre el exmandatario y la entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en los que supuestamente se habló sobre un contrato para Jiménez.
El chat fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en el que Petro habría ordenado mantener un contrato en el Ministerio del Interior para Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos públicos. La conversación que reveló el canal tendría fecha de diciembre de 2025.
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En el fragmento de la conversación entre Petro y Rodríguez se ve cómo la entonces directora del Dapre le cuenta al entonces presidente que sobre sus logros gracias a su trabajo, sin embargo, Petro no se pronuncia sino horas después para referirse a Jiménez. "Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior", dice el mensaje que iba acompañado de un documento PDF marcado con el nombre "Deicy Jiménez".
Las denuncias de Jiménez fueron dadas a conocer por la revista Semana, el pasado 25 de octubre. Posteriormente, la mujer hizo público un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, dijo Jiménez.
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En respuesta, la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, emitió un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”. Sobre el chat que se conoció recientemente, la defensa del expresidente no se ha pronunciado.
En este caso, la senadora María José Pizarro también se pronunció para asegurar que la vinculación de la contratista en la Vicepresidencia del Senado, entre 2023 y 2024, se dio bajo condiciones normales. "Durante el tiempo en que fui vicepresidenta del Senado conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso. Su vinculación y prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral", se lee en el comunicado que publicó la senadora.
En su pronunciamiento, Pizarro también señaló que no participó en actuaciones que impliquen corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza. En esa línea, la senadora pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que escuche su testimonio y aseguró que presentará pruebas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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antonio(7747)•Hace 1 minutoEl KKs la cagó por todos lados: Gobierno Petro dejó con líos a RTVC: fue sancionado por incumplir protección de niños, niñas y adolescentes..El Ejecutivo de De La Espriella deberá cumplir la sanción por hechos ocurridos durante la administración anterior. Y que pasó con la unidad móvil comprada durante hollman por valor de $11.900 millones con un sobre costo de $ 2 mil millones y que no pued efuncionar por falta de un generador.
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Bueno Bueno(20426)•Hace 35 minutosUn tipo como Petro ¿qué necesidad tiene de pagarle con contratos a una vieja de esas para que se lo dé. Más bien, la vieja se le metió y luego le pidió ayuda, pero lo que no sabía el ingenuo de Petro es que lo grababa para venderle todo eso a Semana, puede ser, o seguro luego la contactaron.
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Boppi(61012)•Hace 25 minutos¿Ingenuo un señor que le lleva 40 años a la "malvada"?, jajaja, en el foro vamos a ver quien saca la excusa más ridicula para lavarle la cara a semejante degenerado.
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Bueno Bueno(20426)•Hace 40 minutosTodos conocemos quién es Petro y también a Deisi Jiménez. Esa vieja probablemente se lo daba a Petro y le pedía contratos o recomendaciones, pero también lo grababa. Luego le dio un ataque de dignidad y sacó todo a la luz, para que "supiéramos quién es Petro", mandó videos y dio entrevistas a Semana , y fue soltando todo eso a cuentagotas. Es todo orquestado. La vieja es fufurufa, conocida en un sitio para adultos. Solo Dios sabe cuánto le están pagando por todo eso.
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Diana cp(85842)•Hace 44 minutosPetro casi acaba con el país, muchos sabíamos que no estaba capacitado para ser presidente, vimos su alcaldía, los fajos de billetes en fin… pero la culpa de esta vacaloca de violencia y corrupción mas que de él es de quien lo puso ahí y tiene nombre propio JM Santos, fueron cruciales Roy y Benedetti sus grandes alfiles para ganar mas la prensa comprada desde su gobierno fomentando las marchas asesinas, Santos quien ultrajó la paz ha sido lo peor para nuestro país
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 50 minutosPetribestias todos a una a defender al degenerado mala vida. NO HAY PEOR CIEGO QUE EL QUE NO QUIERE VER 😔. Dan lástima.
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MiguelAngel(71324)•Hace 54 minutosPor más que se esfuercen lo único que demuestran es que a Petro le gustan las mujeres.
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Diana cp(85842)•Hace 42 minutosMujeres con pene porque lo vimos con un travesti en Panamá
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antonio(7747)•Hace 1 hora«una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer, y si hay contratos del gobierno de por medio dusfrutará de un buen salario.
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Victor(61349)•Hace 1 horaA Petro, los derechistas le tenían montado todo un sistema de espionaje, finalmente solo pueden denunciar que a Petro le gusta pichar, y esa condición humana la quieren convertir en actos de corrupción. Buscan ocultar, que la inflación y el desempleo se disparó, que el país está incendiado en todo el territorio por la guerra, también esconder que abelardo ya no se podrá sostener EN USA, que los pases más poderosos de Latinoamérica son progresistas, que el dinero del terremoto desapareció.
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antonio(7747)•Hace 1 hora..pichar a cambio de contratos son actos de corrupción de un gobierno.
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Pelagato(41805)•Hace 1 horaEs decepcionante ver a la Pizarro prestándose para ubicar las amantes del presidente. Esto no es un asunto menor, ni un asunto privado, esos contratos se pagaron con nuestros impuestos. Esto es una forma muy baja de corrupción, no aceptamos que se minimice.
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antonio(7747)•Hace 1 horaSra Jimenez por favor cuídese, recuerde que Petro en menos de 24 horas dictaminó que el coronel Dávila se había suicidado, mientras a medicina legal con su tecnología y peritos le tomó mas de 10 dias dar el dictámen. Y eso que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigaron a más de diez funcionarios de Medicina Legal por accesos no autorizados e irregularidades en el expediente del coronel Óscar Dávila. Cuídese
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Berta Lucía(2263)•Hace 1 horaCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si ese "ciudadano" es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es.
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antonio(7747)•Hace 1 horaPetro, que se ufana de ser bueno en la cama, solo a cambio de contratos, porque de lo contrario no se le acercan ni las moscas.
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Hernández(tiflq)•Hace 1 horaEstos presuntos hechos los deben investigar las organismos competentes. Pero mientras tanto dónde están los $2.000.000.000.000 que recibió la primera dama para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026, dónde están? Los niñas, niños, mujeres, ancianas y ancianos padeciendo hambre, frío y otros suplicios y humillaciones y la plata de las ayudas no aparece. Para la reconstrucción hay que demoler edificaciones, pero primero hay que montar el show y esperar que Abelardito de la orden.
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Felipe(94028)•Hace 1 horaVaya usted a la fiscalia o ante un juez e interponga una querella contra Abelardita por robarse la plata que le dieron los Gilimsky y que suma el 90% de lo que recibió. Presente sus pruebas, porque la carga probatoria corresponde al demandante y si no las tiene mejor no escriba sandeces para justificar a Petro. Parece que a los Gilimsky les preocupa poco, porque no reclaman nada. Si Abelardo es un impresentable, que lo es, Petro no le quedó pendejo.
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antonio(7747)•Hace 1 horaPetro, el que se ufana de ser bueno en la cama, lo dice él, ninguna de sus mujeres, que para llevarlas a la cama tiene que ofrecerles contratos, porque de lo contrario no se le acercan ni las moscas.
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Berta Lucía(2263)•Hace 1 horaCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si ese "ciudadano" es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es.
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Luis Carlos(m2w9y)•Hace 1 horaQue trata la gran prensa de ocultar con éste inicuo escándalo que absolutamente nada aporta a la realidad actual del país.?
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RICARDO(81050)•Hace 1 horaTenemos nuestro propio caso Epstein para distraer la atención mientras empujan una reforma tributaria que termina jodiendo a la clase media.
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JAIME(56920)•Hace 2 horasNoticia…..regalar recursos naturales a EEUU. No es más importante esto? Impuestos y más impuestos a la clase trabajadora? El show del presidente en operativos……
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JAIME(56920)•Hace 2 horasPeriódicos y noticias por la radio ampliando una cuestión de calzones y de privacidad, que ya está en investigación. Tanta pantalla para esto? Y por qué dejar en el rincón a noticias de mayor trascendencia como la reconstrucción de lo sufrido por el terremoto, las donaciones, la propuesta de ajuste fiscal y la corruptela del nuevo gobierno?
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Lalo(70277)•Hace 2 horasAcuden a prostitutas sin moral alguna para que se presten a un plan preconcebido dolosamente para iniciar la demolición moral del progresismo. No lo van a lograr. Esta es una típica campaña sucia, a la que se suman los medios empresariales de la comunicación, que, por sus sesgos ideológicos, económicos, de clase y políticos, no dudan en contradecir lo que hipócritamente declaran en sus principios deontológicos.
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Boppi(61012)•Hace 1 horaLalis, el que no tiene moral alguna es su sensei, aprovechándose de jovencitas de bajos recursos para que le eleven su ego, aparte de todo tenemos que pagarlo todos. El progresismo tiene la moral bien baja, con semejante ídolo y seguidores como ud, no es mucho lo que se puede esperar.
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antonio(7747)•Hace 2 horasY los $ 10 mil millones que se ROBO la RATA de Petro de los fondos de la nación para pagarle a sus abogados para que lo saquen de la OFAC, el contrato venció, los abogados se llevaron el $ y lo dejaron en la OFAC. Esperamos que la investigación en su contra por el delito de Peculado por apropiación avance en la comisión de cusaciones de la C de R.
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antonio(7747)•Hace 2 horasSra Jimenez por favor cuídese, recuerde que Petro en menos de 24 horas dictaminó que el coronel Dávila se había suicidado, mientras a medicina legal con su tecnología y peritos le tomó mas de 10 dias dar el dictámen. Y eso que la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigaron a más de diez funcionarios de Medicina Legal por accesos no autorizados e irregularidades en el expediente del coronel Óscar Dávila. Cuídese
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Watasabi(56195)•Hace 2 horasLa feminista María José Pizarro contratándole meretrices para uso y abuso de su amo, pura pantalla política, cero coherencia
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Victor(61349)•Hace 2 horasA Petro, los derechistas le tenían montado todo un sistema de espionaje, finalmente solo pueden denunciar que a Petro le gusta pichar, y esa condición humana la quieren convertir en actos de corrupción. Buscan ocultar, que la inflación y el desempleo se disparó, que el país está incendiado en todo el territorio por la guerra, también esconder que abelardo ya no se podrá sostener EN USA, que los pases más poderosos de Latinoamérica son progresistas, que el dinero del terremoto desapareció.
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Boppi(61012)•Hace 1 horaLo de menos es que le guste pichar, el problema está en que todos le terminamos pagando sus polvos; la inflación la dejó en el 6,03% con tendencia al alza, el empleo básicamente lo generaban a punta de deuda y burocracia, en eso están las mariposas, ¿será que ud es una de ellas?. Muy buena pareja para que se apliquen la vaselina entre Pedro y ud, ¿ya casi la acaba?
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Victor(61349)•Hace 1 horaPedro. Brindemos con café de nuestra patria. Que tengas un gran dia
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasTienes toda la razón don Víctor. Un abrazo
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasLos que saquean el país son los que están hoy en el poder no el gobierno Petro. No comam cuento y no caigan en la trampa. Que se marchen ellos como decia Piero. No mâs saqueo al pais
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Luis Carlos(m2w9y)•Hace 1 horaEste si es cansón con el trasnochado cuento de los 10.000 millones. Es un hecho bajo investigación. Cambie de historia.
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antonio(7747)•Hace 2 horasY los $ 10 mil millones que se ROBO la RATA de Petro de los fondos de la nación para pagarle a sus abogados para que lo saquen de la OFAC, el contrato venció, los abogados se llevaron el $ y lo dejaron en la OFAC. Esperamos que la investigación en su contra por el delito de Peculado por apropiación avance en la comisión de cusaciones de la C de R.
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Juancho(17942)•Hace 2 horasMejor nombren esta sección Página Roja, así les queda bien ya que lo hacen de forma anónima, Redacción Judicial, infamias. Y de las platas recibidas por la fundación de la primera dama para los damnificados, ¿Ya hay algo en la fiscalía? Investiguen. Infames.
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Lalo(70277)•Hace 2 horasOtro protozoo sin neuronas.
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Lalo(70277)•Hace 2 horasHomúnculo de m…
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Boppi(61012)•Hace 2 horasSi le afana tanto la plata que donaron privados (estoy seguro que ud no dio ni 1000 pesos) debería indignarle que hasta las mozas se las tuvimos que pagar a su ídolo. Infame ese cretino y los seguidores cómo ud que lo defienden.
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Olegario(51538)•Hace 2 horasEstos son los mismos estúpidos que repiten la plana en las tales redes, en defensa de un DEGENERADO que (mal) gobernó este país durante 4 años dándole rienda suelta a sus perversiones y vicios. Física e s c o r i a..
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasLos farsantes de la extrema derecha le están haciendo la mayor persecusión al progresismo y quieren poner en contra a la sociedad contra este movimiento todo para tapar sus fechorías, su connivencia con los narcos, su invasión con más de 300 soldadod y el saqueo a nuestros recursos. Por fortuna Petro saldrá adelante y le seguimos apoyando como líder natural de la izquierda. Los fachos caen comó fichas de dominó y abelardo ya está siendo investigado por los demócratas por las pruebas de Cepeda.
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Berta Lucía(2263)•Hace 1 horaCuando un hombre le paga a una mujer para tener sexo con ella demuestra su incapacidad de "seducir". El ciudadano común tiene el derecho a abrazar públicamente a un trasvesti o a acostarse con quien desee; pero si ese "ciudadano" es el presidente de un país su vida privada deja de pertenecerle y debe evitar todo tipo de escándalos sexuales. Al no hacerlo demuestra su machismo y su misoginia; así como el miserable ser humano que es.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasBoppi y Olegario un par de perdedores sin argumentos serenos. Viven del odio
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Olegario(51538)•Hace 2 horasEste zombie adoctrinado y alienado es el mejor ejemplo del fanático alcahueta de los vicios y perversiones de un degenerado vicioso, de un sátiro, del Calígula criollo alias el ojitotiado. Pobre subhombre este Aristizábal.
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Boppi(61012)•Hace 2 horasPersecusión la que le hace su fetiche a las jovencitas con la plata de todos, hasta eso nos tocó pagarle a ese degenerado, las busca jovenes para descrestarlas, así cómo lo hacen con ud, a punta de verborrea. Su progrecismo barato si que saqueo al país. Tenga algo de dignidad lambón.
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