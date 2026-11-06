Caso Deicy Jiménez: nuevos pronunciamientos sobre denuncias contra Petro

El chat fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en el que Petro habría ordenado mantener un contrato en el Ministerio del Interior para Deicy Jiménez, la mujer que denunció al…

El caso de Deicy Jiménez por las denuncias contra el expresidente Gustavo Petro se sigue moviendo. En las últimas horas se conocieron chats y conversaciones entre el exmandatario y la entonces directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en los que supuestamente se habló sobre un contrato para Jiménez.

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El chat fue revelado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol en el que Petro habría ordenado mantener un contrato en el Ministerio del Interior para Deicy Jiménez, la mujer que denunció al expresidente por presuntamente pagar servicios sexuales a través de contratos públicos. La conversación que reveló el canal tendría fecha de diciembre de 2025.

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En el fragmento de la conversación entre Petro y Rodríguez se ve cómo la entonces directora del Dapre le cuenta al entonces presidente que sobre sus logros gracias a su trabajo, sin embargo, Petro no se pronuncia sino horas después para referirse a Jiménez. "Esta persona necesita que la mantengan allí en el contrato de mininterior", dice el mensaje que iba acompañado de un documento PDF marcado con el nombre "Deicy Jiménez".

Las denuncias de Jiménez fueron dadas a conocer por la revista Semana, el pasado 25 de octubre. Posteriormente, la mujer hizo público un video en el que se les vería a ella y al exmandatario en una habitación. “Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, dijo Jiménez.

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En respuesta, la defensa de Petro, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, emitió un comunicado en el que sostuvo: “Un fragmento (el video) sin fecha, sin lugar y sin origen verificado, publicado en redes por la testigo antes de ser entregado a la autoridad y replicado en minutos por periodistas y comentaristas, no es una prueba. Su autenticidad, su integridad, su fecha, su contexto y su alcance deben establecerse dentro del proceso, mediante peritaje y con garantías para todas las partes”. Sobre el chat que se conoció recientemente, la defensa del expresidente no se ha pronunciado.

En este caso, la senadora María José Pizarro también se pronunció para asegurar que la vinculación de la contratista en la Vicepresidencia del Senado, entre 2023 y 2024, se dio bajo condiciones normales. "Durante el tiempo en que fui vicepresidenta del Senado conocí a la señora Deicy Jiménez como una contratista que cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas al servicio del Congreso. Su vinculación y prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral", se lee en el comunicado que publicó la senadora.

En su pronunciamiento, Pizarro también señaló que no participó en actuaciones que impliquen corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza. En esa línea, la senadora pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que escuche su testimonio y aseguró que presentará pruebas.

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