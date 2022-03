Caso Hyundai: aceptan retiro de preacuerdo entre la Fiscalía y Carlos Mattos

Carlos Mattos REVISTA CROMOS

Este jueves, la Fiscalía presentó ante un juez los argumentos por los cuales retiró la matriz de colaboración que sostenía con el empresario Carlos Mattos, exrepresentante de Hyundai en Colombia, por hechos de corrupción en la Rama Judicial. El fiscal del caso pidió que se investigara las actuaciones de la defensa y los fiscales que adelantaron esa negociación que terminó tras conocerse una comunicación que dejaba, a su juicio, visos de ilegalidad.

En su intervención, la Fiscalía pidió que se avalara el retiro del preacuerdo que se adelantó con el empresario, ya que “sería inaceptable que la Fiscalía convalidara un preacuerdo de acciones ilegales”. Según el ente investigador, el origen del preacuerdo se dio desde 2019, cuando, al parecer, el abogado de Mattos, Iván Cancino, le manifestó al ente investigador la intención de llegar en algún momento a un preacuerdo.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acercamiento que se dio entre el ente investigador también se habló sobre los supuestos pagos del empresario al periodista Gonzalo Guillén para poner en marcha un plan de desprestigio contra el ente investigador. Al parecer, según la Fiscalía, el abogado Cancino fue el primero en ofrecer información sobre estos supuestos pagos como parte del preacuerdo. Estas conversaciones habrían tenido lugar en el búnker de la Fiscalía y habría correos enviados desde la oficina del abogado antes del 2021, fecha en la que se pensaba que habían iniciado las negociaciones entre Fiscalía y empresario.

La Fiscalía pidió investigar partes de las negociaciones, haciendo énfasis en que se dijo en algún momento que Mattos estaba siendo presionado para hablar en contra del periodista Guillén. Asimismo, el fiscal del caso sostuvo que el ente investigador “nunca buscó el preacuerdo y tenemos como sustentarlo”, y que toda intención de negociar fue originada por Iván Cancino. El funcionario del ente acusador también dijo que hay indicios que lo hace creer que hubo irregularidades en la negociación del preacuerdo, por lo cual debe ser investigado.

El Ministerio Público apoyó la solicitud del ente investigador diciendo que si se tiene la intención de una de las partes del preacuerdo de retirarlo, no debe haber ningún inconveniente. Asimismo, se sostuvo que comparte la preocupación de la Fiscalía sobre las posibles irregularidades de las negociaciones.

Tras escuchar la petición de la Fiscalía, el juez 11 Penal del Circuito determinó que “al existir esa intención por parte de la Fiscalía, no queda otro camino más que acceder a tal pretensión, accediendo a la declinación del preacuerdo, quedando sin efecto la negociación que se había suscitado”.

Por otra parte, la Fiscalía sostuvo que también se debe rechazar la petición de ser reconocido como víctima el periodista Gonzalo Guillén, quien fue señalado por el empresario por, supuestamente, haber recibido dineros del propio Mattos para iniciar una campaña de desprestigio contra la Fiscalía, cuando el empresario estaba siendo investigado por los hechos de corrupción en los que estuvieron involucrados funcionarios de la Rama Judicial que lo favorecieron para conservar la representación de Hyundai en Colombia.

De acuerdo con el ente acusador, la petición de Guillén y de La Nueva Prensa, no tienen nada que ver con los delitos por los que se investiga a Mattos. Por su parte, la representación de víctimas, encabezada por el abogado Francisco Bernate, dijo que no se opone al reconocimiento del periodista como actor popular dentro del proceso, más no como víctima. Según manifestó Bernate, Guillén, al igual que todos los demás actores dentro del caso, busca que se conozca la verdad en torno los hechos que rodean el caso Hyundai.

