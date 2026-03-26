Caso Juliana Guerrero en vivo: imputan a la exfuncionaria por supuestos títulos falsos

La audiencia de imputación se canceló dos veces antes, porque Guerrero no tenía abogado de confianza para que la defendiera. Foto: Captura de Pantalla

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Después de dos aplazamientos de audiencia, en la tarde de este 26 de marzo, Juliana Guerrero, quien en dos oportunidades intentó llegar al cargo de viceministra de Juventudes del gobierno de Gustavo Petro, será imputada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

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La diligencia contra Guerrero se adelanta ante el despacho del juez 38 penal de control de garantías de Bogotá, al que le correspondió adelantar la imputación de la Fiscalía por el sonado caso de la posible entrega de dos títulos académicos falsos, en su carrera por llegar a uno de los cargos claves en el Ministerio de la Igualdad. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, Guerrero habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos de la Fundación de Educación Superior San José: uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional. Los documentos, al parecer, no tendrían respaldo, pues la joven ni siquiera habría asistido a clases.

Siga minuto a minuto la audiencia:

El abogado Rafael Martínez Bohórquez, defensor de Juliana Guerrero aseguró que la imputación era ambigua y que tenían que aterrizarse y explicarse a detalle algunos de los señalamientos, pues no quedaba para él del todo claro qué relación tenían las acciones de su defendida con los errores en los que supuestamente hubieran incurrido en el Ministerio de la Igualdad.

A su turno, la defensa del secretario general de la Fundación Universitaria San José dijo que la exposición hecha por la fiscal del caso no era clara y que tenía que especificar puntos de los señalamientos en contra de su prohijado, como los hechos en los que habría cometidos los delitos que le endilga el ente investigador.

Juliana Andrea Guerrero:

La Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal como autora. Después de leer los cargos, el ente investigador les dijo que podía allanarse a los cargos para recibir beneficios en una eventual condena, como un descuento de la pena hasta del 50%.

Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José:

En medio de la audiencia, la fiscal del caso le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento público, en calidad de autor a título de dolo, es decir, conociendo de la ilicitud de sus actos.

A su turno, la Fiscalía presentó ante la juez que Juliana Guerrero, al parecer, “al obtener los dos diplomas académicos falsos, decidió cargarlos al Sigep II, plataforma que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se cargan las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas del Estado”. Dice el ente investigador que esos documentos fueron subidos por Guerrero “a sabiendas de que eran falsos”.

Con estas acciones, sostiene la Fiscalía, Guerrero “buscaba inducir al error a los servidores públicos del Ministerio de la Igualdad y obtener el acto administrativo de nombramiento como viceministra de las Juventudes”. Asimismo, la fiscal del caso expuso que “Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en los títulos académicos para los cuales nunca cumplió con los requisitos que se exigen. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público a fin de lograr su nombramiento como viceministra”.

De acuerdo con la fiscal, “el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargo los documentos en la plataforma del Sigep II, pues dicha acción tuvo una potencialidad inmediata en inducir al error a los funcionarios encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo no se hubiera materializado”. Para el ente investigador, lo hecho por Guerrero constituye una “violación directa al bien jurídico de la eficaz y correcta impartición de justicia por el uso doloso de documentos públicos falsos”.

La fiscal del caso inició con la lectura de los hechos jurídicamente relevantes en contra de Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José. Según el ente investigador, por su rol en la institución pudo haber aprobado de manera posterior los requisitos de Guerrero para que se le otorgaran los títulos.

“Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”, dijo la Fiscalía.

Los documentos como diplomas y actas de grado falsas, dijo la fiscal, “fueron expedidos en ejercicio de la autorización conferida por el Ministerio de Educación Nacional. Por tanto, ostentaban forma y firma institucional y tenían la capacidad de crear una situación jurídica concreta, la cual era acreditar un nivel profesional y tecnológico para crear efectos ante terceros y autoridades públicas”. Por eso, agregó, Gutiérrez, como secretario general de la Fundación San José, tenía a su cargo la “verificación, validación y certificación del cumplimiento de requisitos de grado, así como la emisión y suscripción de los títulos académicos”.

Gutiérrez, dijo la Fiscalía, sabía que la solicitud de grado de Juliana Guerrero había sido negada, “decidió aprobarla manualmente y consignar falsedades en los títulos educativos y actos de grado que extendió”. El ente investigador expuso que el secretario general de la institución educativa “faltó a la verdad al consignar en documentos públicos hechos que no correspondían a la verdad, creando un riesgo probado el bien jurídico de la República, riesgo que se concretó con la existencia de los títulos falsos”. Por eso, la fiscal del caso señaló que él incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público.

La audiencia, inicialmente, había sido citada el pasado 27 de febrero; sin embargo, Guerrero no se presentó a la diligencia y Gutiérrez llegó sin abogado, por lo que fue aplazada. Un par de semanas después, el 10 de marzo, Guerrero y Gutiérrez fueron citados de nuevo a audiencia de imputación ante el despacho de la jueza 79 de control de garantías de Bogotá. A esa togada le fue repartido el expediente luego de haber estado en el juzgado 25 de control de garantías, al cual se le solicitó también una audiencia de medida de aseguramiento que fue retirada.

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Guerrero no se presentó a la audiencia y, después de más de una hora de retraso, envió una carta al despacho solicitando un segundo aplazamiento de la diligencia. “Dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza, que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica”, dijo.

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Aunque en ese momento la jueza de control de garantías le propuso a la fiscal del caso avanzar solo en la imputación contra el secretario general de la universidad, la funcionaria del búnker pidió que se agendara una nueva fecha para hacer ambas imputaciones juntas, por la conexión entre los delitos presuntamente cometidos por Guerrero y Gutiérrez.

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