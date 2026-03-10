Caso Juliana Guerrero: por segunda vez aplazan imputación de la exfuncionaria del gobierno

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud, pero el descubrimiento de los documentos presuntamente falsos echaron para atrás esa decisión. Foto: Gustavo Torrijos

De nuevo tuvo que ser aplazada la audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, la exfuncionaria del Ministerio del Interior investigada por presuntamente haber entregado diplomas universitarios falsos en un proceso para llegar a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad del gobierno Petro. La diligencia estaba programada para las 9:00 de la mañana ante el juzgado 79 de control de garantías de Bogotá.

Guerrero será imputada por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. Al parecer, habría presentado al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) dos títulos falsos emitidos por la Fundación de Educación Superior San José, uno como tecnóloga y otro como contadora pública profesional.

En contexto: Fiscalía imputará a Juliana Guerrero por supuestos títulos falsos de la Fundación San José

Además de Guerrero, quien ya no está vinculada laboralmente al gobierno, la Fiscalía imputará por los mismos delitos a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la mencionada institución universitaria. La audiencia había sido citada el pasado 27 de febrero; sin embargo, Guerrero no se presentó a la diligencia y Gutiérrez llegó sin abogado, por lo que fue aplazada.

Después de un retraso de más de una hora, sobre las 10:22 de la mañana de este martes, se instaló la audiencia de imputación ante el despacho de la jueza 79 de control de garantías. A esa togada le correspondió atender la diligencia que, inicialmente, estaba en el despacho de la jueza 25 de control de garantías, pero que a última hora tuvo que ser reasignada.

Lea también: Los casos judiciales que giran en torno a Juliana Guerrero y sus títulos académicos

De entrada, la fiscal del caso aclaró que el ente investigador finalmente desistió de la medida de aseguramiento que inicialmente se anunció que pedirían. En su concepto, “no se cumplían los presupuestos procesales” necesarios para hacer esa petición. Pese a la espera del despacho y de las otras partes de la audiencia, Guerrero nunca llegó.

La jueza expuso que, ya sobre el tiempo, la joven envió una carta solicitando por segunda vez el aplazamiento de la audiencia. Argumentó que no había podido conseguir aún un abogado de confianza que la representara en un caso de tal importancia, a pesar de que ya se le había asignado una defensora pública, la doctora Alba Rubiela Acosta, quien sí asistió a la audiencia virtual.

Le puede interesar: Juez restringe acceso a audiencia contra excandidato señalado de nexos con “Papá Pitufo”

Aunque la jueza le dio a la Fiscalía la posibilidad de imputar solo a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación de Educación Superior San José y quien sí se conectó a la diligencia, la fiscal del caso prefirió hacer la imputación de las dos personas juntas, por la relación que existe, según la funcionaria del búnker, entre los delitos presuntamente cometidos por las dos personas.

