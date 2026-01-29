Caso Marelbys Meza: Fiscalía tiene lista acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria

El coronel es investigado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este 29 de enero se conoció que la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal.

El uniformado enfrenta el proceso por su presunta responsabilidad en la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, la exniñera de la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, al parecer, de manera irregular.

La audiencia de acusación quedó programada para el próximo miércoles 18 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, y será adelantada por el juez 14 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.