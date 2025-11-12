Caso Nicolás Petro en vivo: continúa la audiencia de imputación de tres cargos más

Según la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría apropiado irregularmente de $111 millones entre 2021 y 2022, por medio de la Fundación Conciencia Social. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este miércoles 12 de noviembre, ante el despacho del juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, se reanuda la audiencia de imputación de nuevos cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Investigado ahora por presuntamente haber desviado a sus bolsillos dinero de la Gobernación del Atlántico, por medio de contratos a la Fundación Conciencia Social.

Petro Burgos está bajo la lupa de las autoridades desde el año 2023, cuando la Fiscalía y la Procuraduría iniciaron investigaciones penales y disciplinarias en su contra por hechos relacionados con presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El hijo del presidente Petro habría desviado a sus bolsillos dinero que, al parecer, iba para la campaña electoral de su papá, en el año 2022. Para entonces, Petro Burgos era diputado del Atlántico.

A ese proceso por dos delitos se suman seis nuevos cargos, de los cuales tres ya fueron imputados, por su presunta participación en otro hecho de corrupción. La fiscal Lucy Laborde, quien tiene en sus manos el caso contra Petro Burgos, solicitó en septiembre de este año una nueva audiencia de imputación. La diligencia se programó inicialmente para el 1 de octubre, pero fue aplazada en respuesta a una solicitud del abogado del hijo del presidente.

El pasado lunes, el juez 14 de control de garantías de Barranquilla presidió la audiencia después de haber sido reprogramada. Durante esa diligencia, la Fiscalía expuso que entre los años 2021 y 2022, cuando Petro Burgos aún era diputado, el entonces funcionario habría usado “su influencia social y política” para desviar recursos por COP 111 millones, provenientes de dos contratos para la atención de adultos mayores en el departamento de Atlántico.

Según la fiscal Laborde, Petro Burgos habría determinado a su expareja, Daysuris Vásquez, para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa. Estos tenían injerencia en la contratación directa entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, encargada de ejecutar los dos contratos.

Del primer contrato, dijo la fiscal Laborde, Petro Burgos habría desviado a sus bolsillos COP 72 millones, provenientes del pago de anticipos. Del segundo contrato, firmado en 2022, supuestamente se habría apropiado de COP 39 millones que salieron de la contratación de personal con salarios “inflados”. El lunes la Fiscalía alcanzó a imputar los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y tráfico de influencias.

Sin embargo, tanto el juez Ortiz Ángel como la Procuraduría y la defensa del hijo del presidente Gustavo Petro, el abogado Alejandro Carranza, argumentaron que la imputación de la fiscal Laborde era poco clara y no estaba bien estructurada. Justo por eso se ordenó la suspensión de la diligencia hasta este 12 de noviembre, cuando se espera la imputación de tres delitos más: falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.

