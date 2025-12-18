Caso Nicolás Petro en vivo: juez de Barranquilla resuelve solicitud de medida de aseguramiento

Según la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría apropiado irregularmente de $111 millones entre 2021 y 2022, por medio de la Fundación Conciencia Social. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante cuatro jornadas se han extendido las audiencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ahora investigado por cuatro delitos más: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La diligencia continúa este jueves 18 de diciembre, en Barranquilla.

Ante el despacho del juez 14 de control de garantías de la capital del Atlántico, la Fiscalía solicitó la medida de aseguramiento preventiva en contra de Petro Burgos, quien ahora es investigado por su presunta participación en un entramado de corrupción por medio del cual, al parecer, COP 111 millones que iban para proyectos de atención a adultos mayores, habrían ido a parar a sus bolsillos cuando era diputado del departamento de Atlántico.

En contexto: Claves para entender las últimas movidas en la investigación contra Nicolás Petro

Pese a la solicitud de la Fiscalía, en la última jornada de la audiencia, que se adelantó el pasado 15 de diciembre, el representante de la Procuraduría le lanzó un salvavidas al hijo mayor del presidente Gustavo Petro y no pidió la medida de aseguramiento. “No representa ni un peligro para la comunidad y no se observa tampoco que, con la misma, pueda obstruir la justicia y mucho menos que pueda evadir el proceso y el eventual cumplimiento de una pena en caso de ser condenado”, dijo el delegado Henry Bustos.

Para la diligencia de este jueves está prevista la intervención de las víctimas del caso, que no solo ha salpicado a Petro Burgos, sino también a su expareja, Day Vásquez, quien, según la Fiscalía, habría sido la persona determinada por el entonces diputado para que tendiera los puentes y conversaciones necesarias para desviar recursos públicos, por medio de contratos a la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Después de esta jornada, el juez del caso tendrá que decidir si ordena o no la medida de aseguramiento.

Lea también: Procuraduría lanzó salvavidas y no pidió cárcel para Nicolás Petro

Siga la audiencia minuto a minuto:

La audiencia de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro inició este jueves a las 8:30 de la mañana con la intervención de su abogado defensor, Alejandro Carranza, quien expuso ante el juez 14 de control de garantías de Barranquilla los argumentos por los que se opone a la solicitud de detención en centro carcelario hecha por la fiscal del caso, Lucy Laborde.

Durante su intervención, Carranza cuestionó la competencia de la Fiscalía para investigar los presuntos delitos tributarios que hacen parte del expediente. Aseguró que la legitimidad para perseguir este tipo de conductas no recae en el ente acusador, sino en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

“Frente a esos delitos tributarios, su señoría, la legitimidad para perseguirlos no es de la Fiscalía, no es de la señora fiscal que hoy nos acompaña. La legitimidad para iniciar un proceso penal por delitos tributarios es del director de la DIAN. ¿Usted le trajeron algo de eso, señor juez? No”, sostuvo el defensor.

El abogado explicó que, incluso en un escenario hipotético, se estaría hablando de omisiones o irregularidades en la declaración de renta que, según dijo, corresponden a delitos especiales cuya investigación solo puede activarse a partir de una denuncia formal de la DIAN.

Carranza también reprochó que la Fiscalía no haya aportado elementos probatorios esenciales para sustentar sus inferencias, como la declaración de renta o el balance contable de su cliente. Según afirmó, Nicolás Petro no estaba obligado a llevar contabilidad, lo que impediría hacer interpretaciones sobre supuestas afectaciones al impuesto a pagar.

“La única forma como usted puede probar, demostrar, que supuestamente un anexo afectó el impuesto a pagar (…) es con el balance del contribuyente. Y no se lo trajeron porque no está obligado a llevar contabilidad. Y si no está obligado a llevar contabilidad, la Fiscalía no puede interpretar algo sobre una declaración de renta que tampoco le trajo al señor juez”, señaló.

El defensor insistió en que las inferencias presentadas por la Fiscalía no son suficientes para justificar una medida privativa de la libertad y advirtió que acceder a esa solicitud afectaría derechos fundamentales de su cliente.

“¿Con eso le vamos a quitar la libertad a Nicolás Petro? Yo creo que no. Yo creo que sería un exceso. Va a afectar su debido proceso y sus derechos humanos, con la interpretación que ha hecho la Fiscalía (…) Esa inferencia razonable es la que estamos atacando aquí, su señoría”, señaló Carranza.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.