Caso Nicolás Petro en vivo: juez de Barranquilla resuelve solicitud de medida de aseguramiento

Según la Fiscalía, Nicolás Petro Burgos se habría apropiado irregularmente de $111 millones entre 2021 y 2022, por medio de la Fundación Conciencia Social. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para las 8:00 de la mañana de este lunes 15 de diciembre se programó la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien ahora enfrenta una imputación por cuatro nuevos cargos relacionados con presuntos hechos de corrupción en el departamento de Atlántico. La diligencia se adelanta ante un juez de control de garantías de Barranquilla.

Petro Burgos fue imputado el pasado 24 de noviembre por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Inicialmente, la fiscal Lucy Laborde, quien lleva el expediente en su contra, lo había señalado también como presunto responsable del delito de falso testimonio. Pero, ante los cuestionamientos del juez y de la defensa, retiró ese cargo.

En contexto: Fiscalía pide prisión preventiva para Nicolás Petro por presuntas irregularidades en millonarios contratos

Esta imputación al hijo mayor del presidente Gustavo Petro es distinta a la de la investigación que se adelanta en su contra desde el año 2023, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionada con el posible desvío de recursos que iban para la campaña presidencial de su papá, en el año 2022. Ahora la investigación apunta a presuntas desviaciones de contratos cuando era diputado de la Asamblea del Atlántico.

Según la teoría planteada por la Fiscalía, Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, habrían amarrado contratos de la Gobernación del Atlántico asignados a la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Esa plata, que inicialmente estaba dirigida a proyectos de atención psicosocial para adultos mayores de Barranquilla, según lo ha planteado la investigadora Laborde, habría ido a parar a los bolsillos del hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Lea también: Juez avala imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos millonarios

Según la fiscal Laborde, Petro Burgos habría determinado a su expareja para que entablara puentes entre el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl José Lacouture Daza, y otras personas como Pedro Name y Gustavo de la Ossa. Estos últimos tenían injerencia en la contratación directa entre la Gobernación del Atlántico y Fucoso, encargada de ejecutar los dos contratos, de los que se habrían perdido COP 111 millones.

El pasado 2 de diciembre se reanudó la audiencia de imputación, después de que en la primera jornada el juez 14 de control de garantías de Barranquilla argumentara que en la imputación de la fiscal Laborde había cabos sin atar y argumentos que era importante que el ente investigador revisara. Tras darle luz verde a la imputación en una segunda jornada, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento preventiva, la cual se espera sea resuelta hoy.

Le puede interesar: Claves para entender las últimas movidas en la investigación contra Nicolás Petro

Siga minuto a minuto la audiencia:

Otro de los reparos de la Procuraduría fue por el delito de tráfico de influencias. Para el delegado del Ministerio Público, quien tuvo mayo participación en este delito fue su entonces pareja, Daysuris Vásquez.

“¿Cuál es la participación de Nicolás Petro en el tráfico de influencias, es decir en ostentar esa condición que dice la señora fiscal que tenía frente a los servidores públicos encargados de realizar la operación administrativa de contratación?”, dijo el procurador, quien también señaló que Vásquez fue quien tuvo principal contacto con los implicados en el caso.

El delegado de la Procuraduría en el caso, Henry Bustos, señaló varios reparos dentro de su intervención. Inicialmente, la Procuraduría indicó que existen elementos suficientes para determinar que existió una probable participación de Nicolás Petro.

“El Ministerio Público considera que existen elementos de juicio suficientes para entender que, probablemente, el señor Nicolás Petro tuvo alguna participación de parte de dineros que la Fiscalía ha señalado en 111 millones de pesos, provenientes de dos convenios de 2021 y 2022”, dijo.

Sin embargo, el delegado de la Procuraduría pidió revisión por parte de la Fiscalía sobre los delitos imputados contra Petro Burgos, pues se habrían leído argumentos similares a otros cargos.

Sobre las 8:30 de la mañana se reanudó la tercera jornada de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro Burgos. Hoy, la diligencia estará centrada en la intervención del delegado de la Procuraduría, quien dará su concepto sobre la solicitud de cárcel preventiva hecha por la Fiscalía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.