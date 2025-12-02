Logo El Espectador
Judicial

Fiscalía pide cárcel para Nicolás Petro por presuntas irregulares en millonarios contratos

La fiscal Lucy Laborde solicitó medida de aseguramiento contra el hijo mayor del primer mandatario, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

Redacción Judicial
02 de diciembre de 2025 - 03:18 p. m.
La Fiscalía y la Procuraduría tienen procesos penales y disciplinarios en contra de Nicolás Petro Burgos por las movidas que rodean el incremento de su patrimonio.
Foto: El Espectador
Este martes 2 de diciembre de 2025, la fiscal Lucy Laborde, encargada del caso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario ante el Juzgado 14 de Control de Garantías de Barranquilla, a cargo de Jorge Alberto Ortiz Ángel, por su presunta participación en contratos irregulares en Atlántico.

El pasado 24 de noviembre, el juez Ortiz Ángel avaló la imputación de cargos presentada por la Fiscalía General de la Nación, luego de que Lucy Laborde retirara el cargo de falso testimonio y mantuviera la imputación por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

La funcionaria precisó que “la Fiscalía no insistirá en el delito de falso testimonio, toda vez que la información se ingresa a la plataforma con la salvedad de que se hace bajo la gravedad del juramento. Esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público, que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

Gladys Benavides(69771)Hace 6 minutos
A la cárcel, nunca ha trabajado este individuo, pero ha querido vivir del Estado, una sarta de mediocres y atenidos. No ha llegado a la mayoría de edad según la tesis Kantiana.
