Juez avala imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades en contratos millonarios

La Fiscalía y la Procuraduría tienen procesos penales y disciplinarios en contra de Nicolás Petro Burgos, por las movidas que rodean el incremento de su patrimonio.

El juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz Ángel, avaló este miércoles 24 de noviembre la imputación de cargos presentada por la Fiscalía contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en contratos irregulares celebrados en el departamento de Atlántico. Nicolás Petro no aceptó los cuatro delitos que le imputó el ente acusador.

Durante la audiencia, la fiscal del caso, Lucy Laborde, retiró el cargo de falso testimonio y mantuvo la imputación por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. La funcionaria precisó que “la Fiscalía no insistirá por el delito de falso testimonio toda vez que la información se ingresa a la plataforma con la salvedad que se hace bajo la gravedad del juramento. Esta conducta queda íntegramente subsumida en el tipo penal de falsedad ideológica en documento público que constituye la calificación jurídica más específica y adecuada para los hechos investigados”.

La Fiscalía sostuvo que parte de los hechos están relacionados con supuestos datos inexactos que Nicolás Petro habría registrado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), particularmente en su hoja de vida y en la descripción de su trayectoria laboral.

Ese comportamiento, según el ente investigador, encaja en el delito de falsedad en documento público. La audiencia fue suspendida a las 5:43 p.m. y quedó pendiente la solicitud de medida de aseguramiento, programada para el martes 2 de diciembre a las 8:30 a.m.

La Fiscalía señala que, en 2021, Petro Burgos habría intervenido, junto a su entonces pareja, Daysuris Vásquez, en la celebración de contratos irregulares con fines personales. Dichos negocios fueron gestionados a través de la Fundación Consciencia Social (Fucoso), en la que resultaron vinculados allegados a la familia. Otros nombres mencionados en el expediente son Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación, quienes aún no han sido llamados a imputación.

Esta imputación había sido anunciada por el entonces fiscal Mario Burgos, quien posteriormente fue apartado del expediente. Desde entonces, el caso quedó en manos de Laborde, que semanas atrás formalizó la solicitud para la lectura de cargos. Paralelamente, Nicolás Petro enfrenta otro proceso ante un juzgado especializado de Barranquilla por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La defensa de Nicolás Petro, en cabeza del abogado Alejandro Carranza, alegó que la imputación por dos delitos de peculado por apropiación vulneraría la prohibición de doble incriminación, dado que Petro ya está siendo procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sostuvo que el enriquecimiento ilícito funciona como un tipo penal subsidiario que no permite imputar simultáneamente los delitos que habrían originado el incremento patrimonial.

Según la defensa, si ahora se le imputan peculados por apropiación que supuestamente explican el origen del dinero, se estaría ante una doble persecución penal por los mismos hechos.

El juez, sin embargo, descartó ese argumento. Señaló que las investigaciones no comparten una identidad plena de objeto. La Fiscalía ha establecido que entre mayo de 2021 y finales de 2022 Nicolás Petro habría incrementado su patrimonio en COP 1.053 millones, periodo en el que se ubican también los hechos derivados de dos contratos que sustentan la nueva imputación por peculado.

Se trata del contrato 2021-03386, del 25 de agosto de 2021, por COP 400 millones, y del convenio 2022-02395, del 25 de enero de 2022, por COP 572 millones. Ambos tenían como propósito la implementación de centros de vida para adultos mayores mediante acompañamiento psicosocial y promoción de estilos de vida productivos.

