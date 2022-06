Caso Pecci: familia del fiscal pide la máxima condena y no quiere indemnización

Marcelo Pecci estaba recién casado con la periodista Claudia Aguilera, con quien disfrutaba la luna de miel. / Daniel Duarte - AFP Foto: DANIEL DUARTE

De manera oficial, un juez de Cartagena dio legalidad al allanamiento a cargos de Wendret Carrillo, Eiverson Zabaleta, Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve, capturados por el homicidio del fiscal paraguayo contra el narcotráfico Marcelo Pecci. En audiencia de este 17 de junio, intervino Francisco Pecci, hermano del funcionario asesinado en Isla Barú el pasado 10 de mayo, quien solicitó a las autoridades judiciales colombianas la máxima condena contra los investigados.

“Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible. A nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar, pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo”, señaló Francisco Pecci. Cuando el juez del caso alertó por la posibilidad de un incidente de reparación, el hermano del fiscal antimafia respondió: “Lo más probable es que no pidamos una reparación. No queremos su dinero sucio”.

En la presente audiencia, el juez verificó los anuncios realizados por Carrillo, Zabaleta, Londoño y Monsalve el pasado 6 de junio, cuando en audiencia de imputación fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. El único de los capturados que se declaró inocente fue Francisco Luis Correa, a quien la Fiscalía tiene fichado como presunto articulador y financiero de la operación criminal.

Carrillo, Zabaleta, Londoño y Monsalve, por su parte, aceptaron haber llevado a cabo todo un plan contra el fiscal más destacado contra el narcotráfico en Paraguay. Por ejemplo, Wendret Carrillo, de nacionalidad venezolana, está procesado por dispararle a Pecci en la isla paradisiaca. Eiverson Zabaleta fue quien transportó a los sicarios. Marisol Londoño y Cristian Monsalve siguieron al fiscal hasta la isla y, desde allí, dieron instrucciones para materializar el homicidio.

Según conoció El Tiempo, una vez finalizada la audiencia, los investigados tomaron la palabra y se dirigieron a la familia de Pecci. Marisol Londoño, quien estuvo a pocos metros del fiscal el día del asesinato, dijo: “Quiero pedirle a la nación de Colombia y a la familia del señor Marcelo Pecci, a Paraguay y al mundo entero que me perdonen. No volveré a cometer un acto de estos”.

Wendret Carrillo, el confeso homicida, aseguró que todo fue “un error” que jamás volverá a cometer. Aunque los familiares de Pecci solicitaron la máxima condena, lo cierto es que los cuatro capturados que aceptaron cargos tendrán una rebaja de pena tras aceptar su crimen en audiencia de imputación. A cambio, todos deberán entregar información que permita dar con el por qué del homicidio y vincular a más personas a la investigación.

