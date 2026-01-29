Caso Ungrd en vivo: inicia la acusación de la Fiscalía contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González está prófugo en Nicaragua, país hacia el cual salió poco después de que estallara en Colombia el escándalo de corrupción de la Ungrd. Foto: EFE - Alexa Rochi

Este jueves 29 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, la Fiscalía imputará ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). El exalto funcionario del gobierno Petro, prófugo en Nicaragua, es una de las fichas claves en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

González es señalado de presuntamente ser el cerebro detrás del entramado de corrupción que llevó al desfalco de la entidad pública. Es, además, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro. No en vano, tenía su oficina en la Casa de Nariño al lado del despacho del presidente de la República. Justo desde allí, según las investigaciones de la Fiscalía, se habría ordenado el pago de coimas y contratos a congresistas.

El exjefe del Dapre está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, relacionados con el desfalco a la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país. La Fiscalía ha dicho que González habría ordenado destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso con pagos parlamentarios como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, presos por el mismo caso.

La investigadora que tiene este caso en sus manos es María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La funcionaria del búnker preparó un documento de 60 páginas para la acusación en el que detalla la forma en la que las movidas de González habrían permitido que se fraguara el entramado de corrupción de la Ungrd. Según ese escrito, el exdirector del Dapre habría ordenado inicialmente pagos ilegales por más de COP 60.000 millones, que habrían terminado reducidos a COP 4.000 millones.

A las 8:00 en punto de la mañana, como estaba previsto en el cronograma, inició la diligencia ante el despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. La audiencia se desarrolla de forma virtual, dado que Carlos Ramón Gonzáles está prófugo en Nicaragua, país al que salió después de que estallara en Colombia el escándalo del entramado de corrupción. El exdirector del Dapre se conectó junto a su representante, el abogado Iván Cancino.

