Mindefensa señala que ataque con drones en Cauca fue una represalia de disidencias a civiles

El Ministerio de Defensa atribuyó el ataque con drones ocurrido el pasado martes 27 de enero, a las disidencias de la estructura Carlos Patiño, de alias “Iván Mordisco”, y a alias “Zamora”. Foto: Archivo parti

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la crisis por el conflicto armado en El Plateado (Cauca), el Ministerio de Defensa atribuyó el ataque con drones ocurrido el pasado martes 27 de enero, en el que murió una persona y otras 11 resultaron heridas, a las disidencias de la estructura Carlos Patiño, de alias “Iván Mordisco”, y a alias “Zamora”.

Según indicó la cartera, los hechos se habrían originado el pasado lunes 26 de enero, cuando, en un puesto de control instalado por la Policía Nacional, se registró el pare de un vehículo, el cual hizo caso omiso a las órdenes de las autoridades.

Contexto: Lo que se sabe del ataque con drones en El Plateado (Cauca) que dejó un muerto y 11 heridos

“En ese momento, los uniformados fueron atacados desde el vehículo con armas de fuego. La policía reaccionó y se produjo un cruce de disparos”, indicó el ministerio, que confirmó que las dos personas que se movilizaban en el carro murieron.

En el vehículo, las autoridades encontraron dos armas de fuego y munición. Asimismo, señalaron que, mientras adelantaban la inspección, pobladores de la zona protagonizaron una asonada contra los uniformados y les quitaron los cuerpos.

La cartera indicó que, a partir de ese hecho, comenzaron a circular audios vía WhatsApp en los que las disidencias de la estructura Carlos Patiño, de alias “Iván Mordisco”, y alias “Zamora” ordenaban a la población salir a agredir a la policía y exigir su salida de la zona.

Lea: Atentado con carro bomba en El Plateado (Cauca) no dejó heridos

Según el ministerio, el martes en la tarde, al no concentrarse todos los campesinos que habían sido presionados, “las disidencias lanzaron drones con explosivos sobre los campesinos que se encontraban en el parque”, hecho que dejó una persona muerta y otras 11 heridas.

Asimismo, indicó que en la tarde del pasado miércoles 28 de enero las autoridades detectaron la elaboración de bombas molotov dentro de un centro educativo de El Plateado. “Los explosivos los están bajando desde la vereda Huisitó (Argelia), que es donde las disidencias de alias ‘Zamora’ esconden armas, explosivos y material de guerra”, señaló la cartera.

Las autoridades también indicaron que alias “Zamora” dio la orden de que los pobladores debían sacar a la policía de un sector conocido como Casa Charlie, en El Plateado, “ya que, al tratarse de un punto alto y predominante en la zona, se les corta un paso a las disidencias para mover droga e insumos químicos, lo que tendría desesperados a los bandidos que mantienen cientos de kilos represados”.

Le puede interesar: Defensoría del Pueblo reportó 177 asesinatos de líderes y defensores de derechos en 2025

Debido a esta situación de orden público, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, realizó en la noche del pasado miércoles una reunión de seguridad junto a la cúpula militar, autoridades y mandos regionales para analizar la situación. Como resultado de ese encuentro, se estableció que “en las próximas horas las Fuerzas Militares realizarán una serie de operaciones contra las disidencias en el Cañón del Micay”, según indicó el ministerio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.