Caso Ungrd: exministro Luis Fernando Velasco quedó en libertad por orden de Tribunal

El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es nuevamente un hombre libre. En la tarde de este jueves 5 de novimebre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de aseguramiento en contra del exalto funcionario del gobierno de Gustavo Petro, investigado por su presunta participación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Rieso de Desastres (Ungrd). Para esa instancia, el político no representa un riesgo para las pesquisas y podrá defenderse en libertad.

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Según ha detallado la Fiscalía General de la Nación, el entonces ministro del Interior habría direccionado contratos de la entidad para comprar votos de congresistas a favor de iniciativas del gobierno de Gustavo Petro relacionadas con la reforma pensional y a la salud, entre otras.

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Durante la audiencia de este 5 de noviembre, el Tribunal señaló que "no encuentra que la necesidad de las medidas haya sido justificada. Algunas de las razones ofrecidas no son más que la insistencia en la gravedad y la modalidad de la conducta, otras meras abstracciones, otras impertinentes y otras contradictorias". Agregó que la Fiscalía no logró sustentar debidamente su solicitud de privar al exministro de la libertad para que no obstruyera sus pesquisas.

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También agregó que la experiencia de Velasco en el sector público, sus contactos con servidores de primer nivel y su influencia política es "predicable de casi todo alto dignatario, sin que tales hechos contengan agregado alguno que haga prediscible el peligro futuro". En ese sentido, esa instancia, con ponencia del magistrado Héctor Tamayo, ordenó la libertad inmediata del exministro del Interior.

Tras la decisión del Tribunal, el exjefe de cartera se pronunció a través de la red social X, en la que señaló: "Recibo con serenidad y respeto la decisión mi juez de garantías, el Tribunal Superior de Bogotá, que ordena mi libertad inmediata negando la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal". Asimismo, aseguró: "Ahora, en el juicio y con el mayor respeto ante la Corte Suprema de Justicia, demostraré mi inocencia y entregaré elementos para que la justicia profundice y encuentre a quienes de verdad se robaron la Ungrd y me usaron como cortina de humo para desviar la antención".

Recibo con serenidad y respeto la decisión de mi juez de garantías, el @TSB_Bogota que ordena mi libertad inmediata negando la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscal. Mis oraciones y las de gente que amo fueron escuchadas y ahora, en el juicio y con el mayor respeto… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) November 5, 2026

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Velasco ya había sido privado de la libertad en diciembre del año pasado por este mismo caso. Sin embargo, el pasado 6 de agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió a su favor una tutela que lo dejó en libertad. En la acción, el exministro sostenía que la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su arresto excedió sus facultades, pues el ente investigador había solicitado solamente el arresto domiciliario, pero ella determinó que tendría que ser intramural (en una prisión).

Según el exministro, “se excedieron las competencias del juez de garantías al imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía”. En la tutela, Velasco también señaló que “se utilizaron calificativos de responsabilidad anticipada que desbordaron el estándar de inferencia razonable necesario para la imposición de medida de aseguramiento”, sin haber podido controvertir pruebas en un juicio formal.

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Aun así, el exministro del Interior fue recapturado en agosto pasado y, el 19 de ese mismo mes, fue legalizada su detención por el Tribunal Superior de Bogotá. El exfuncionario, que permanecía recluido en su lugar de domicilio, afronta un juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, este último en concurso homogéneo y sucesivo.

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