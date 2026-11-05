Gobierno busca tumbar fallo que ordenó reintegrar piezas retiradas del Museo Nacional

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver a su lugar, en un plazo de máximo 48 horas, las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno presentó la acción señalando que las tutelas resueltas por juzados debieron ser presentadas y solucionadas por el Consejo de Estado y no por otras autoridades. Además, que se habrían cometido errores en la presentación de esos recursos.
El caso tuvo su origen el pasado 15 de octubre, cuando se conoció públicamente el retiro de 30 piezas históricas, artísticas y documentales de las salas de exposición "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional. En esas salas, estaban expuestas obras relacionadas con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, colectivos LGBTIQ+ y luchas feministas, dentro de otros temas.
Tras la orden presidencial, el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, junto con colectivos LGBTIQ+, presentaron diferentes acciones de tutela en las que pedían el reintegro de las obras a su lugar. Tras revisar las peticiones, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó a la cartera de Cultura que, en coordinación con el Museo Nacional, devolviera a las salas la totalidad de las piezas retiradas, “bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación”.
Dicha medida debía ser acatada mientras las entidades adelantaban una evaluación técnica y curatorial sobre su permanencia en las exposiciones. Es decir, que debían ser devueltas hasta que el gobierno justificara su retiro por motivos más allá de la ideología política. Puntualmente, la justicia ordenó que
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Lucila(60806)•Hace 17 minutosEste es un gobierno de trogloditas. Y quieren que la violencia no se exacerbe,con la que estân isntituyendo,para acabar con el paîs.Quê hacemos para no permitirlo?
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Álamo(88990)•Hace 28 minutosHaciendo videos y poniendo pleitos, el animálculo teje la cortina para tapar la no reconstrucción y la perla de reforma tributaria, entre tantas otras ordoñádaz. ¡Qué cutre facción!
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humberto jaramillo(12832)•Hace 50 minutosQué gobierno más retrógrado, autoritario y totalitario. Ningún país comunista llega a tanto a excepción de Corea del norte.
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Japz(39664)•Hace 58 minutosCon tantos problemas importantes, el presidente De la Espriella está ocupado en nimiedades y en espectáculos ridículos. Todo indica que nunca lo veremos discutiendo un tema intelectualmente. No tiene con qué hacerlo, parece.
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Diana cp(85842)•Hace 1 horaBien por el gobierno estamos cansados que los comunistas nos vivan revictimizando a las victimas a toda hora y que se burlen de nuestro sufrimiento, que hagan su propio museo comunista woke
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Lucas(25993)•Hace 1 horaA ver, comunista es por definición anti-lo que iletradas fanáticas yihadistas como sumercé llaman "woke". Definitivamente es más fácil encontrar una hormiga con doctorado en física teórica que un abelardista o petrista con algún atisbo de cerebro.
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