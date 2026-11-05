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Gobierno busca tumbar fallo que ordenó reintegrar piezas retiradas del Museo Nacional

La impugnación fue presentada por la Defensa Jurídica del Estado luego de que el pasado 28 de octubre un juzgado ordenara al Gobierno que, en un plazo de 48 horas, fueran reintegradas todas las piezas de exhibición retiradas del Museo Nacional.

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Redacción Judicial
AME332. BOGOTÁ (COLOMBIA), 27/10/2026.-Fotografía del 17 de octubre de 2026 que muestra a una persona sosteniendo la réplica de un afiche que hace parte de las obras que fueron retiradas del Museo Nacional de Colombia en Bogotá (Colombia). Una bandera del orgullo gay, una camiseta de un colectivo de madres lesbianas, dibujos sobre víctimas de los conflictos armados y fotografías de antiguos diálogos de paz forman parte de las 63 piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia, una polémica decisión que ha abierto una disputa sobre cómo se representa la memoria del país. EFE/ Carlos Ortega
Una bandera del orgullo gay, una camiseta de un colectivo de madres lesbianas, dibujos sobre víctimas de los conflictos armados y fotografías de antiguos diálogos de paz forman parte de las 63 piezas retiradas del Museo Nacional de Colombia, una polémica decisión que ha abierto una disputa sobre cómo se representa la memoria del país. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver a su lugar, en un plazo de máximo 48 horas, las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno presentó la acción señalando que las tutelas resueltas por juzados debieron ser presentadas y solucionadas por el Consejo de Estado y no por otras autoridades. Además, que se habrían cometido errores en la presentación de esos recursos.

El caso tuvo su origen el pasado 15 de octubre, cuando se conoció públicamente el retiro de 30 piezas históricas, artísticas y documentales de las salas de exposición "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional. En esas salas, estaban expuestas obras relacionadas con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, colectivos LGBTIQ+ y luchas feministas, dentro de otros temas.

Tras la orden presidencial, el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, junto con colectivos LGBTIQ+, presentaron diferentes acciones de tutela en las que pedían el reintegro de las obras a su lugar. Tras revisar las peticiones, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó a la cartera de Cultura que, en coordinación con el Museo Nacional, devolviera a las salas la totalidad de las piezas retiradas, “bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación”.

Dicha medida debía ser acatada mientras las entidades adelantaban una evaluación técnica y curatorial sobre su permanencia en las exposiciones. Es decir, que debían ser devueltas hasta que el gobierno justificara su retiro por motivos más allá de la ideología política. Puntualmente, la justicia ordenó que

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Comentarios
  • Lucila(60806)Hace 17 minutos
    Este es un gobierno de trogloditas. Y quieren que la violencia no se exacerbe,con la que estân isntituyendo,para acabar con el paîs.Quê hacemos para no permitirlo?
  • Álamo(88990)Hace 28 minutos
    Haciendo videos y poniendo pleitos, el animálculo teje la cortina para tapar la no reconstrucción y la perla de reforma tributaria, entre tantas otras ordoñádaz. ¡Qué cutre facción!
  • humberto jaramillo(12832)Hace 50 minutos
    Qué gobierno más retrógrado, autoritario y totalitario. Ningún país comunista llega a tanto a excepción de Corea del norte.
  • Japz(39664)Hace 58 minutos
    Con tantos problemas importantes, el presidente De la Espriella está ocupado en nimiedades y en espectáculos ridículos. Todo indica que nunca lo veremos discutiendo un tema intelectualmente. No tiene con qué hacerlo, parece.
  • Diana cp(85842)Hace 1 hora
    Bien por el gobierno estamos cansados que los comunistas nos vivan revictimizando a las victimas a toda hora y que se burlen de nuestro sufrimiento, que hagan su propio museo comunista woke
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