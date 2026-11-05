Gobierno busca tumbar fallo que ordenó reintegrar piezas retiradas del Museo Nacional

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver a su lugar, en un plazo de máximo 48 horas, las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno presentó la acción señalando que las tutelas resueltas por juzados debieron ser presentadas y solucionadas por el Consejo de Estado y no por otras autoridades. Además, que se habrían cometido…

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una impugnación contra la sentencia de primera instancia que obligó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes devolver a su lugar, en un plazo de máximo 48 horas, las piezas que habían sido retiradas del Museo Nacional por orden del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno presentó la acción señalando que las tutelas resueltas por juzados debieron ser presentadas y solucionadas por el Consejo de Estado y no por otras autoridades. Además, que se habrían cometido errores en la presentación de esos recursos.

El caso tuvo su origen el pasado 15 de octubre, cuando se conoció públicamente el retiro de 30 piezas históricas, artísticas y documentales de las salas de exposición "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional. En esas salas, estaban expuestas obras relacionadas con el conflicto armado, el Acuerdo de Paz, colectivos LGBTIQ+ y luchas feministas, dentro de otros temas.

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Tras la orden presidencial, el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, junto con colectivos LGBTIQ+, presentaron diferentes acciones de tutela en las que pedían el reintegro de las obras a su lugar. Tras revisar las peticiones, el juez 24 de Familia de Bogotá ordenó a la cartera de Cultura que, en coordinación con el Museo Nacional, devolviera a las salas la totalidad de las piezas retiradas, “bajo las condiciones técnicas necesarias para garantizar su adecuada conservación”.

Dicha medida debía ser acatada mientras las entidades adelantaban una evaluación técnica y curatorial sobre su permanencia en las exposiciones. Es decir, que debían ser devueltas hasta que el gobierno justificara su retiro por motivos más allá de la ideología política. Puntualmente, la justicia ordenó que

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