Caso Ungrd: Olmedo López aceptó los delitos de peculado y concierto para delinquir

En varias oportunidades Olmedo López ha intentad negociar con la justicia. Sin embargo, a diferencia de otros implicados en el caso de la Ungrd, no ha logrado tener aval para sus acuerdos. Foto: Paula Sánchez

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Después de dos preacuerdos negados, Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aceptó su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, en el marco del escándalo por el desfalco a la entidad pública. Lo que busca el exfuncionario es una reducción de su pena.

No es la primera vez que Olmedo López intenta un allanamiento a cargos. El pasado 26 de mayo, la jueza 17 penal de Bogotá con función de control de garantías le negó un primer allanamiento a los delitos mencionados. La razón, según la togada, fue que la Fiscalía General de la Nación ya había presentado un escrito de acusación en contra del exdirector de la Ungrd por los mismos cargos, justo para la fecha en la que aceptó su responsabilidad en el caso.

De acuerdo con lo manifestado por la jueza en la audiencia de ese 26 de mayo, incluso ya habría audiencias programadas para acusar a López, por lo que tendría que ser un juez de conocimiento quien definiera si llama o no a juicio a Olmedo López, o si puede tenerse en cuenta su aceptación de cargos. La defensa del exdirector de la Ungrd, en cabeza de José Luis Moreno, apeló a la decisión y hoy el exfuncionario fue escuchado por un juez de conocimiento.

En la diligencia, López expresó, como ya lo había hecho en mayo pasado, que su aceptación de cargos es genuina y que no obedece a una estrategia judicial para librarse de la condena por los delitos que aceptó sino a una decisión real de colaborar con la justicia. Incluso, a pesar de que los preacuerdos a los que había llegado con la Fiscalía ya habían sido negados en primera y en segunda instancia, por jueces y magistrados de la capital.

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