Caso Uribe: ya hay fecha para indagatoria al expresidente por masacres de El Aro y La Granja

Expresidente de la República, da una rueda de prensa luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro, sobre la reforma a la salud. Foto: Óscar Pérez

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Ya hay fecha para que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se presente en la indagatoria a la cual fue citado por la Fiscalía General de la Nación, en el expediente que se adelanta en su contra por presuntos vínculos con paramilitares en Antioquia, las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado en febrero de 1998.

El exmandatario lo confirmó a través de la red social X, que rendirá indagatoria el próximo 24 de julio. “La Fiscalía me cita para indagatorio el 24 de julio, sin practicar las pruebas que ella decretó. El mismo camino del magistrado César Reyes me indagatorió (sic) y me metió a la cárcel sin practicar las pruebas”, escribió el líder natural del Centro Democrático.

En contexto: Fiscalía llama a Álvaro Uribe a indagatoria por presuntos vínculos en masacres en Antioquia

En su mensaje, Uribe Vélez calificó el hecho como un “atropello” y aseguró: “Esta Fiscalía ha complacido al gobierno dándole impunidad a cuanto bandido hay y entonces toma revancha política conmigo, llevándome a una indagatoria sin pruebas, sin méritos, todo para buscar ponerme preso antes de que Petro termine”.

Aunque estos procesos contra Uribe Vélez fue abierto y cerrado en el año 2000, el ente investigador tiene los tres expedientes de nuevo en sus manos desde el mes de septiembre de 2020, cuando el político renunció al Senado y la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para continuar con las investigaciones que había asumido.

La Fiscalía recibió los casos el 14 de septiembre de 2020 y, hasta hace apenas una semana, los expedientes no se habían movido ni un milímetro. Los procesos están relacionados con dos de las masacres ocurridas en el departamento de Antioquia entre 1997 y 1998, cuando él era gobernador. También el ente investigador indaga sobre su posible relación con la creación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque y con el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, quien era concejal de Ituango.

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