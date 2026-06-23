Publicidad

Home

Judicial

Rechazan salida de juez que cerró investigación contra exjefe de seguridad de Miguel Uribe

El abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia de Miguel Uribe Turbay, emitió un poronunciamiento en el que rechazó una decisión reciente de la Justicia Penal Militar y Policial relacionada con el atentado y asesinato del senador del Centro Democrático. El juez que decidió cerrar la investigación en contra del exjefe de seguridad el congresista, fue declarado insubsistente solo minutos después de haber tomado esa decisión.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
23 de junio de 2026 - 08:19 p. m.
La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien había cerrado el caso en contra del exjefe de seguridad del fallecido senador.
La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien había cerrado el caso en contra del exjefe de seguridad del fallecido senador.
Foto: El Espectador - José Vargas
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este martes 23 de junio, la familia de Miguel Uribe Turbay, rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado. El funcionario judicial había ordenado recientemente la preclusión de la investigación en contra del subcomisario Víctor Gómez, exjefe del esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial asesinado.

El rechazo se dio a conocer a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en representación de la familia Uribe Turbay. En su comunicado, se lee: “Resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Miguel Uribe Turbay

Uribe Turbay

Manginicidio Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Atentado contra Miguel Uribe Turbay

Javier González Gutiérrez

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.