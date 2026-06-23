Rechazan salida de juez que cerró investigación contra exjefe de seguridad de Miguel Uribe

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien había cerrado el caso en contra del exjefe de seguridad del fallecido senador. Foto: El Espectador - José Vargas

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Este martes 23 de junio, la familia de Miguel Uribe Turbay, rechazó la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como Juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado. El funcionario judicial había ordenado recientemente la preclusión de la investigación en contra del subcomisario Víctor Gómez, exjefe del esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial asesinado.

El rechazo se dio a conocer a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en representación de la familia Uribe Turbay. En su comunicado, se lee: “Resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”.

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