Sneyder Pinilla pide a EE. UU. reunión para entregar información de corrupción en Colombia

El exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) es uno de los implicados en el escándalo del desfalco a esa entidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la tarde de este martes 23 de junio de 2026 se conoció una carta en la que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y uno de los implicados en el escándalo de corrupción por el desfalco a esa entidad pública, le envió a las autoridades de los Estados Unidos. ¿El objetivo? Busca reunirse con funcionarios de ese país para entregar información sobre presunta corrupción en Colombia.

La misiva está dirigida a los congresistas María Elvira Salazar y Bernie Moreno, con copia a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. En ella, Pinilla manifiesta su “disposición para aportar información de interés para el Gobierno de los Estados Unidos relacionada con presuntos hechos de corrupción en Colombia”. Y se presenta “en calidad de testigo y colaborador de la justicia colombiana” dentro del denominado caso de la Ungrd.

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Agrega que está “interesado” en sostener una reunión con los congresistas y con el secretario de Estado para entregarles “información, documentos, y elementos de prueba” que, según él, son “de alto interés para las autoridades estadounidenses en materia de transparencia, lucha contra la corrupción, protección de las instituciones democráticas y seguimiento a posibles operaciones financieras vinculadas con recursos públicos colombianos”.

“Durante mi colaboración con la justicia he tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios y particulares que, a mi juicio, podrían ser de especial interés para el Gobierno de los Estados Unidos, en la medida en que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción que habría operado al interior de importantes entidades del Estado colombiano”, dice la carta.

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En la misiva, Pinilla agrega que tiene información que podría interesarle a las entidades de los Estados Unidos que evalúan riesgos de posible “corrupción pública, redes de influencia, utilización indebida de recursos estatales, posibles movimientos financieros internacionales y eventuales conductas que comprometan principios de transparencia y buen gobierno”. Según el exfuncionario, valores “históricamente promovidos” por Estados Unidos en la región.

Pinilla señala también que la información que tiene para entregarle a los Estados Unidos no solo es de interés para las autoridades colombianas en las investigaciones que adelantan (una de ellas, el sonado caso de la Ungrd, en el cual él mismo está implicado). Sino que podrían interesarle al Departamento de Estado, al Congreso de los Estados Unidos y a las agencias federales que le siguen la pista a “responsabilidades, conexiones, beneficiarios y mecanismos utilizados para la apropiación indebida de recursos públicos”.

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La carta concluye insistiendo en que quiere colaborar con la justicia y que tiene “información verificable, documentada y susceptible de ser contrastada por los canales oficiales correspondientes”. Además, que la información es “sensible” y por eso quiere reunirse con representantes del gobierno de ese país. Ya sea de forma presencial o virtual, para hablar al respecto.

“Estoy convencido de que los elementos que puedo aportar son de interés estratégico para las autoridades estadounidenses y pueden contribuir al esclarecimiento de hechos que trascienden las fronteras de Colombia y afectan la confianza ciudadana en las instituciones públicas”, concluye la carta enviada por el exfuncionario.

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