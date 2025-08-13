Caso Ungrd: Sneyder Pinilla hablará contra congresistas y funcionarios de gobierno

Sneyder Pinilla presentó, en conjunto de la Fiscalía General de la Nación un principio de oportunidad de 154 páginas. Foto: Cortesía

En la noche de este 12 de agosto, la Fiscalía General de la Nación y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo, presentaron ante la jueza 17 Penal Municipal de Bogotá un principio de oportunidad. El acuerdo incluye una lista de 23 personas contra las que el exfuncionario declarará.

El documento de 154 páginas incluye información que podría entregar contra exministros y exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas de diferentes partidos.

Por esto, la fiscal María Cristina Patiño aseguró ante la jueza que gracias a la información entregada por Sneyder Pinilla se pudo concluir que al interior de la Ungrd habría existido una empresa criminal, por medio de la cual se asignaron contratos de manera irregular.

En la lista de personas entregadas por Sneyder Pinilla, se leen los siguientes nombres:

Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado de la República. Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes. Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre. Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones. Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda. Luis Fernando Velasco Chaves, exministro del Interior. Julio Elías Chagüi, senador de la República. Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara. Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de la Ungrd. Eduardo Rivero Rey, vinculado al presunto ofrecimiento de soborno de 13.000 millones de pesos. Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre. César Augusto Manrique Soacha, exdirector de la Función Pública. Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor del director de la Ungrd. Luis Eduardo López Rosero, contratista de la Ungrd. Víctor Andrés Meza Galván, exsubdirector general de la Ungrd. Harry Bejarano. Camilo Díaz. Juan Carlos Torres. Edilberto Torres Montes. Gustavo González Ruiz, pareja sentimental de la congresista Karen Manrique Olarte. Hugo Tolosa. María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Olmedo de Jesús López, exdirector general de la Ungrd.

El pasado 10 de agosto, Sneyder Pinilla pidió al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao garantizar que la audiencia sobre el principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía se realizara de manera pública, y no de forma reservada.

Por otra parte, el 31 de julio, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla por 18 y 20 años, respectivamente.

Esto, por los sobrecostos para la adquisición de 40 carrotanques que iban a ser destinados para abastecer de agua a La Guajira. La adquisición de estos vehículos superaron los $16.000 millones, que equivalieron a más del 54% con respecto a los precios reales del mercado, y de más de $412 millones por cada uno de los camiones.

Durante las investigaciones, se conoció que los sobrecostos atendían al presunto pago de sobornos a los expresidentes de la Cámara y el Senado, Andés Calle e Iván Name. López y Pinilla aseguraron que la idea era que estos parlamentarios movieran las reformas del gobierno de Gustavo Petro, para lo cual recibieron, entre ambos, $4.000 millones.

