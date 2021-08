Caso Uribe: Fiscalía concluirá su intervención de preclusión este martes

El fiscal Gabriel Jaimes, quien adelanta la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y solicita preclusión ante la Juez 28 de Conocimiento, pidió dos horas y media más para concluir los seis puntos que expuso durante un poco más de cinco días de audiencia. En las diligencias el delegado de la Fiscalía trajo a colación más de 50 audios que corresponden a interceptaciones hechas a los números de celulares del exsenador; del abogado Diego Cadena, quien es procesado por los mismos hechos, entre otros que están inmersos como testigos en la investigación que empezó en la Corte Suprema de Justicia.

Entre otras cosas, reveló los testimonios que rindieron confesos paramilitares en el alto tribunal en el que mencionaban, de alguna manera, al expresidente. Cabe mencionar que el exmandatario se encuentra ante los estrados judiciales porque, supuestamente, a través del abogado Cadena habría manipulado los testimonios de varios reclusos sobre su presunto nexo con grupos al margen de la ley. El turno de este lunes, en el punto sexto, fue la declaración de Carlos Enrique Vélez alias “Victor”, quien aseguró que fue el entonces defensor de Uribe quien lo buscó en el penal donde está recluido.

Alias “Víctor”, en su declaración, aseguró que firmó alrededor de tres cartas que, supuestamente, llevarían al alto tribunal con el fin de cambiar la versión que había sido entregada inicialmente. “Apareció y me dijo que venía de parte del expresidente Álvaro Uribe. Él llenó una carta a puño y letra de él. Él me la hizo firmar de puño y letra. Yo sí la firmé”, dijo el hombre quien ha mencionado que uno de los documentos vinculaba a Santiago Uribe, hermano del exsenador; la segunda relacionaba directamente al expresidente y una tercera de la cual no tiene presente el tema que se abordó.

Durante la diligencia, en las interceptaciones presentadas por Jaimes, alias “Víctor” dejó claro que Cadena le habría ofrecido dinero, supuestamente, a cambio de su versión. Cabe mencionar que el abogado, en un interrogatorio en la Fiscalía dijo que le había dado “ayudas humanitarias” y posterior a ello había sido extorsionado por quien es considerado el testigo estrella en la Corte Suprema. Vélez, en su momento, le dijo al magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, quien adelantó la investigación contra Uribe, que Cadena junto con su coequipero Juan José Salazar le habían ofrecido entre 100 y 200 millones de pesos de los cuales, según alias Víctor solo recibió un poco más de 10 millones.

Cadena es investigado por estos hechos, y cuando fue llamado por la Fiscalía para rendir su declaración, dejó claro que fue contactado por alias “Víctor” y que este a su vez empezó a solicitarle dinero que, inicialmente giraron, pero cuando las sumas de dinero empezaron a ser más altas se negaron a hacerlo. En su declaración el penalista aseguró que su error fue no haber denunciado la supuesta extorsión por parte del exparamilitar. Dijo que no lo hizo por respeto a su compañero de buffet quien, según él, fue uno de los más intimidados por el recluso.

Durante los más de cinco días de diligencias, el fiscal Jaimes expuso ante la juez sendas interceptaciones que, a su juicio, dejan ver que no hay suficientes pruebas para endilgar un delito al expresidente. Contrario a lo que consideró la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que no solo abrió la investigación contra Uribe sino que le impuso una medida de aseguramiento, el exmandatario no tiene relación con algún ilícito pues en los audios revelados “siempre hubo un afianciamiento de las ideas de verdad, de las ideas del apegamiento jurídico, de las ideas de ausencia de beneficios o dádivas en particular”.

En una de sus exposiciones, incluso, cuestionó las pruebas que reposan en la Corte Suprema de Justicia. Señaló que otras de las piezas claves en esta investigación habrían intentado engañar al alto tribunal con las evidencias allegadas. Se trata de Juan Guillermo Monsalve y su exesposa Deyanira Gómez, quien está acreditada como víctima en el proceso. La declaración de Jaimes se registró debido a que la pareja con ayuda de un abogado ingresó un reloj-grabadora con el fin de dejar plasmado una serie de eventos que finalmente quedaron en manos de la Corte.

No obstante, lo que cuestionó Jaimes fue el material que allegaron. “La reloj grabadora fue ingresada el 22 de febrero de 2018, por Héctor Romero, bajo el entendido según su dicho, que era un simple reloj y luego de la grabación esta misma ciudadana (Deyanira Gómez) lo aportó ante la Sala de Instrucción el 26 de febrero”, dijo el fiscal quien puso en tela de juicio el material que fue entregado ante el despacho de la Corte debido a que hubo una fragmentación en minutos. Es decir, es como si hubieran editado el material.

“La grabación es auténtica en su origen, y en su contenido al ser deportada no es plenamente genuina y solo refleja parcialmente lo que ocurrió. Podemos afirmar además válidamente que tal recorte de la grabación obedeció a que su contenido no correspondía a los propósitos demostrativos de quienes lo hicieron que son las mismas personas que allegaron esos documentos a la investigación que llevaba la sala por manipulación de testigos”, argumentó el fiscal.

Jaimes con este precedente no escatimó en anunciar que compulsaría copias para investigar a la pareja pues, según él, las pruebas allegadas al alto tribunal no resultan incriminatorias “sino que por el contrario como lo hemos visto anteriormente se terminó entregando ante la justicia un elemento probatorio sustancial que sirve para dilucidar lo sucedido de manera exonerativa”. El delegado de la Fiscalía resaltó en más de una ocasión la inocencia del expresidente por lo que no ha escatimado en solicitar a la juez que la investigación precluya en su totalidad.

Este martes, el fiscal Jaimes se jugará su última carta con la que pretende convencer a la juez de cesar la investigación penal, no obstante, aún se deben escuchar los argumentos de la Procuraduría, los representantes de las víctimas, entre los que se encuentran el exfiscal general Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Perdómo; el senador Iván Cepeda y la expareja de Monsalve, así como la defensa del expresidente, por lo que se presume que este extenso proceso no culmine durante esta semana.