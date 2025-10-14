Caso Uribe: Tribunal Superior de Bogotá ya tiene lista decisión de segunda instancia. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

A través de redes sociales, el Tribunal Superior de Bogotá anunció que ya tiene lista la decisión de segunda instancia en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La instancia judicial aseguró que notificará oportunamente a las partes de este expediente que, en primera instancia, condenó a Uribe a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, resolvió el recurso de apelación que interpuso la defensa del expresidente Uribe dentro del proceso en su contra.

Tras conocerse el fallo en primera instancia el pasado 28 de julio, el exmandatario rechazó dicha decisión. “El fallo me interpretó a su amaño. El fallo me maltrató sin conocer mis antecedentes en mi vida política. No repasó mi transparencia y mi verticalidad para enfrentar como minoría los debates en la Universidad de Antioquia. Ni tampoco los años de mi madurez cuando en el gobierno fui vertical para asumir responsabilidades. Mintió la Fiscalía. Este fallo está soportado en el ánimo político de afectar a un dirigente de oposición. El fallo me trata de urdidor de mentiras, sin detenerse en lo que ha sido mi recorrido en la vida pública colombiana”.

Y agregó: “Aquí no hubo respeto ni por mi defensa, ni por mí. No entiendo mi condición, primero de acusado, y ahora de condenado. Pero es que tenemos toda la posibilidad de que nos protejan los derechos humanos. Aquí nos tratan como si fuéramos X, sin considerar que somos seres humanos. Uno de los temas por los cuales se tuvo que acudir a las instancias superiores fue justamente por la animosidad, por el desvío temperamental de la señora jueza contra mi defensa”.

El juicio contra Uribe Vélez

El juicio del expresidente Álvaro Uribe permitió conocer, al menos para el juzgado 44 capitalino, que el exmandatario sabía sobre las acciones de sus emisarios en la búsqueda de testigos en las cárceles del país, para intentar favorecerse con sus testimonios. Para establecer esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra en mitad de un juicio para establecer si realmente ofreció beneficios al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.

Durante el proceso se avaló como prueba las interceptaciones realizadas a los teléfonos de Uribe y Cadena, en la que se demostraría el plan para ofrecer beneficios a los testigos. Asimismo, se consideró la validez del intento de Cadena para manipular a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, un exparamilitar al que, incluso, Cadena habría ofrecido beneficios económicos a cambio de su testimonio. Sin embargo, alias “Víctor”, estableció que el abogado solo le habría pagado $26 millones del dinero pactado, por lo que decidió cambiar su versión de los hechos.

Lo mismo habría ocurrido con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias“Diana”, a quien Cadena le pidió grabar un video para favorecer a Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, Álvaro Uribe habría sido encontrado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, la jueza estableció que el exmandatario será absuelto por el delito de soborno, lo cual también se resolverá en la segunda instancia.

