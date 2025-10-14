Ejército exige la liberación de cuatro soldados secuestrados en Cauca y Nariño

Según informó la institución, los uniformados habrían sido víctimas de estructuras criminales al mando de alias Iván Mordisco, que delinquen en los departamentos de Cauca y Nariño. Foto: Archivo Particular

Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guacheta Guacheta son los cuatro soldados que llevan entre dos y cuatro meses secuestrados por las disidencias de las Farc en los departamentos de Cauca y Nariño. El Ejército Nacional condenó sus privaciones de la libertad e insistió recientemente en su liberación.

Quien más tiempo lleva privado de la libertad es el soldado Jamerson Adrián Guacheta, retenido el 24 de julio de este año. Los hechos ocurrieron en la vereda San Miguel, del municipio de Cajibío (Cauca), donde presuntos integrantes de las disidencias, pertenecientes a la estructura Fredy Martínez, lo habrían interceptado mientras se encontraba en descanso de sus labores.

Posteriormente, el 26 de julio, el soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo fue secuestrado en la vereda Guadalito, del municipio de Balboa, también en el departamento del Cauca. Los hechos fueron reportados por la familia del uniformado, quien también se encontraba disfrutando de unos días de descanso.

Asimismo, en la madrugada del 24 de agosto, el Ejército informó sobre el secuestro de otros dos de sus soldados: Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro. Según la entidad, los hechos ocurrieron en el marco de la Operación Cordillera, que se desarrollaba en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara (Nariño), donde se presentaron combates contra la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc.

Pese a que en todos los casos las autoridades aseguran haber activado de forma inmediata los protocolos de búsqueda y seguridad, ninguno de los soldados ha sido liberado ni ha regresado con su familia o al Ejército Nacional. Sus nombres se suman a los de otros funcionarios públicos secuestrados en distintos sitios del país.

Entre ellos, los agentes del CTI de la Fiscalía, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, el subintendente Franquee Hoyos Murcia y el patrullero Yordin Pérez, de la Policía, secuestrados por el Eln en el departamento de Arauca.

