“Chipi”, investigado por asesinato de Miguel Uribe, a juicio por otro homicidio en Bogotá

Élder José Arteaga Hernández, alias de “Costeño” o “Chipi”, negoció un preacuerdo con la Fiscalía en el caso de Miguel Uribe Turbay. En caso de ser avalado por un juez, pagaría 21 años de cárcel. Foto: Policía

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Élder José Arteaga Hernández, más conocido con el alias de “Chipi” y una de las personas investigadas por el atentado y asesinato al senador Miguel Uribe Turbay, irá a juicio por otro crimen que, al parecer, habría cometido en Bogotá. La Fiscalía lo llamó a juicio por su presunta responsabilidad en el crimen de una persona ocurrido en Bogotá, el 15 de junio de 2024.

Según la información entregada por el ente investigador, alias “Chipi” habría ordenado el asesinato de un hombre en medio de una disputa violenta por el control del negocio ilegal del microtráfico o narcomenudeo en el occidente de la capital, puntualmente en la localidad de Engativá. La investigación adelantada por los funcionarios del búnker indica que este hombre habría contactado a un sicario para cometer el crimen.

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Al parecer, le ofreció COP 4 millones para que buscara a la víctima y cometiera el crimen. Luego, dice la Fiscalía, se habría reunido con el sicario en un billar de Bogotá “para ultimar detalles, mostrarle una fotografía y pagarle COP 2 millones como anticipo”. Alias “Chipi”, según indica la investigación, también habría estado presente el 15 de junio de 2024 en el lugar de los hechos.

Presuntamente, habría ubicado a la víctima en un establecimiento comercial del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. El mismo barrio en el cual fue capturado en julio de 2025, tras el atentado que cobró la vida de Miguel Uribe Turbay. De inmediato habría citado cerca de allí al sicario y, dentro de un vehículo, le habría entregado el arma con la que se perpetró el crimen en plena vía pública.

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Por este hecho, la Fiscalía acusó a alias “Chipi” por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Este hombre no aceptó su responsabilidad y tendrá que ir a juicio.

Alias “Chipi” es uno de los eslabones claves en el expediente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según la Fiscalía, fue el cerebro logístico detrás de los hechos del 7 de junio de 2025, cuando un menor de 15 años le disparó al político del Centro Democrático durante un mitin político en el parque El Golfito, del barrio Modelia.

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Al parecer, alias “Chipi” coordinó el crimen con Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo” y presunto enlace directo con la Segunda Marquetalia de “Iván Márquez”. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que ya habían trabajado de forma coordinada para la comisión de otros crímenes en Bogotá. Además, Arteaga Hernández sería la cabeza de la red criminal conocida como “Plata o plomo”, que habría ejecutado el crimen.

El 5 de julio de 2025, alias “Chipi” fue capturado durante un fuerte operativo de la Policía y la Fiscalía en el barrio El Muelle, en Bogotá. Aunque el hombre llegó a un preacuerdo con la Fiscalía tras aceptar su responsabilidad en el magnicidio, la familia del senador se ha opuesto a esa negociación, según la cual pagaría 21 años de prisión. La decisión está aún en manos de un juez de Bogotá.

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