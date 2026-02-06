CIDH levantó medidas cautelares a exfuncionaria que denunció a “Jhon Calzones”

Giomar Patricia Riveros fue quien denunció ante la Dijin de la Policía Nacional los desfases financieros del exmandatario de Yopal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revocó las medidas cautelares que habían sido otorgadas a Giomar Patricia Riveros Gaitán, exfuncionaria del exalcalde de Yopal (Casanare) John Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. La mujer fue quien denunció ante la Dijin de la Policía Nacional los desfases financieros del exmandatario.

Las medidas cautelares habían sido otorgadas a la mujer por la CIDH el 27 de agosto de 2018, con el fin de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal. En su solicitud, la Riveros Gaitán señaló ser defensora de derechos humanos y representante en la Mesa Nacional de Víctimas, además de indicar que estaría recibiendo amenazas por haber denunciado diversos actos de corrupción y otros delitos.

Al momento de solicitar el levantamiento de las medidas cautelares otorgadas a Riveros Gaitán, el Estado señaló que, en primer lugar, la mujer se hizo pasar por abogada sin serlo, así como que celebró un contrato con una entidad pública a pesar de estar inhabilitada para ello. Asimismo, indicó que la beneficiaria afirmó formar parte del equipo de un exsenador, lo cual fue desmentido por este, y que participaba de manera irregular en la Mesa Nacional de Víctimas,del cual fue expulsada, además de no encontrarse inscrita en el Registro Único de Víctimas.

El Estado también señaló que la mujer fue “hallada responsable el 3 de agosto de 2020 por delitos contra la administración pública y que estaba siendo investigada por la presunta conducta de amenazas contra líderes sociales”. Además, indicó que el proceso por el cual la mujer corría el riesgo que dio lugar a la adopción de las medidas cautelares ya había concluido con la condena de la persona acusada.

Agregado a esto, el Estado aseveró que la mujer “estaba siendo investigada por presuntas amenazas contra líderes sociales y que había sido condenada el 3 de agosto de 2020, al ser hallada responsable del delito de violación al régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades”. Finalmente, indicó que la mujer está cumpliendo la medida de casa por cárcel y se encuentra detenida en su lugar de residencia, bajo vigilancia del INPEC.

Asimismo, la CIDH indicó que, pese a que en el pasado la mujer fue víctima de amenazas o estuvo en situación de riesgo, actualmente no se identifica un riesgo inminente en su contra, razón por la cual decidió levantar las medidas cautelares. La Comisión señaló que, desde 2022, Riveros Gaitán contó con un esquema de protección extensivo a su grupo familiar, compuesto por un vehículo blindado, un vehículo convencional, seis personas de protección, un chaleco de protección balística y un medio de comunicación.

El caso contra “Jhon Calzones”

En marzo de 2016, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía ocupó 23 propiedades, avaluadas en COP 200.000 millones, que pertenecían al exalcalde de Yopal, “Jhon Calzones”. Entre los bienes se encontraban un apartamento en Bogotá, lotes en Yopal y Turbará (Atlántico), ocho vehículos, el Hotel Campestre La Bendición y las sociedades Comercializadora Internacional Dora, Alquiservicios y La Bendición John Jairo Torres S.A.S.

Estos bienes habrían sido adquiridos, presuntamente, con dineros provenientes del narcotráfico y de la construcción ilegal del proyecto de vivienda de interés social conocido como la ciudadela La Bendición. El proceso contra el hombre se inició a partir de la denuncia interpuesta por Riveros Gaitán, ex trabajadora de “Jhon Calzones”.

La mujer informó a la Dijin de la Policía que, entre el 16 de junio y el 7 de diciembre de 2014, el entonces alcalde de Yopal presentaba desfases en los estados financieros de sus empresas y que existían una serie de ingresos que no podían ser justificados. A partir de esta información, la Fiscalía inició las indagaciones y descubrió una serie de bienes que, al parecer, fueron adquiridos con dineros provenientes de dos actividades ilícitas. La denuncia de la mujer fue la punta del iceberg que permitió a la Fiscalía rastrear el patrimonio de “Jhon Calzones” y de su núcleo familiar.

