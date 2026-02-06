Muere soldado profesional en combates del Ejército contra grupo Los Pachencas en Magdalena

En el hecho también resultó herido otro soldado profesional quien fue evacuado a un centro asistencial. Foto: Ejército

El Ejército Nacional confirmó la muerte del soldado profesional Nicolás Epiayú Epieyú en medio de combates de tropas del Batallón de Montaña Número 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón contra presuntos integrantes del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidos como Los Pachencas, en el sector de La Mojana, municipio de Ciénaga (Magdalena).

En los hechos, ocurridos el pasado jueves 5 de febrero, también resultó herido otro soldado profesional. Según indicó el Ejército, este último “recibió atención médica inmediata en el lugar, siendo estabilizado y posteriormente evacuado a un centro asistencial”.

A través de un comunicado en la red social X, el Ejército rechazó “estos hechos criminales, que atentan contra la vida, la seguridad y la estabilidad de la región”. La institución también se refirió a Epiayú Epieyú como un “colombiano valiente, disciplinado y comprometido con la defensa de la nación”.

Asimismo, tras la muerte del soldado profesional, el Ejército señaló: “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, a quienes se les brinda acompañamiento integral y psicosocial permanente”.

Los Pachencas son una de las organizaciones criminales que operan en el norte del país. Estuvieron en el foco de la opinión pública luego de que, en noviembre de 2025, difundieran videos en los que imponían a civiles distintos castigos violentos, como trabajos forzados, inmovilización de extremidades, exhibición de carteles con mensajes de arrepentimiento y solicitudes públicas de perdón.

El pasado 2 de enero, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates con presuntos integrantes de este grupo armado. Los hechos ocurrieron en la vereda El Mirador, municipio de Ciénaga, y las operaciones se desarrollaron en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

Según indicaron las autoridades, los uniformados incautaron 1.396 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, 21 granadas hechizas adaptadas para dron, tres granadas artesanales, una libra de pólvora negra, un artefacto tipo balón bomba, tres escopetas, 13 proveedores, nueve cintelas o hamacas, dos chalecos multipropósito, uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, así como material de intendencia y aparatos de comunicación.

