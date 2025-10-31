Armada y Ungrd envía 22 toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica tras huracán Melissa

El cargamento incluye víveres, insumos médicos, kits de primeros auxilios y elementos de primera necesidad. Foto: Armada

La Armada de Colombia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) coordinan el envío de 22 toneladas de ayuda humanitaria a la República de Jamaica, tras el paso del huracán Melissa, que recientemente afectó a múltiples comunidades del país caribeño y dejó un panorama de emergencia con cientos de familias desplazadas o afectadas por los daños en infraestructura y servicios básicos.

El cargamento fue despachado desde la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, en una operación conjunta con la Cancillería de Colombia y la Defensa Civil, encabezada por el director de la Ungrd, Carlos Carrillo Arenas, y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe, Contralmirante Carlos Hernando Oramas.

La ayuda incluye 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos, con el objetivo de atender de manera inmediata a las familias damnificadas. Los insumos viajan a bordo de los buques jamaiquinos Nanny of the Maroons y Marcus Garvey, que arribaron al puerto de Cartagena el pasado 25 de octubre como medida preventiva para resguardarse durante la llegada del huracán.

De manera paralela, la UNGRD y la Armada adelantan el alistamiento logístico de 54 toneladas de ayuda humanitaria que serán enviadas a Cuba en las próximas horas a bordo del buque ARC Victoria.

Durante la estancia de las unidades en territorio colombiano, la Armada brindó asesoría integral a la Fuerza de Defensa de Jamaica en todas las maniobras de tránsito por canal, atraque, zarpe y fondeo, garantizando la seguridad náutica y el cumplimiento de los procedimientos de la autoridad marítima nacional. Además, se proporcionó apoyo en puerto para alistamiento, sostenimiento y logística, incluyendo el suministro de 26.000 galones de agua potable para consumo y servicios a bordo.

La institución naval también facilitó asistencia técnica para la reparación y puesta en funcionamiento de un generador de energía de las embarcaciones jamaiquinas, asegurando la capacidad energética de las unidades durante su desplazamiento y operaciones logísticas.

Adicionalmente, se gestionó la recepción y aprovisionamiento de víveres, así como la coordinación del ingreso, estadía y zarpe del personal a través de los trámites migratorios establecidos por Migración Colombia y las autoridades marítimas. Carlos Carrillo, director de la Ungrd, señaló que los seis buques saldrían del puerto de Cartagena a más tardar el lunes con destino a Jamaica.

Tanto la Armada de Colombia como la Ungrd “reiteran su compromiso con la gestión integral del riesgo y la cooperación internacional, ratificando que los lazos de solidaridad con Jamaica y el Caribe son fundamentales para enfrentar los desafíos de la región ante los efectos del cambio climático y los eventos extremos”.

