Comandante de las Fuerzas Militares asiste a Conferencia Sudamericana de Defensa

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, hablará sobre los temas claves de la agenda de seguridad y defensa del país. Foto: Fuerzas Armadas de Colombia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, participa este 20 y 21 de agosto en la edición número 16 de la Conferencia Sudamericana de Defensa (Southdec). Un evento internacional que tiene el objetivo de “fortalecer la cooperación regional, enfrentar de manera multilateral las principales amenazas transnacionales y promover la estabilidad y el desarrollo”.

El encuentro, liderado por el Comando Sur de los Estados Unidos, tiene a Argentina como país anfitrión. En la conferencia participan los comandos militares de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. La reunión es clave para discutir asuntos de seguridad y defensa en el ámbito regional.

Lea: Ejército destruye más de 20 minas antipersona en El Tambo, Cauca

En este encuentro, el almirante Cubides hablará sobre las capacidades técnicas, tácticas y el alto nivel de entrenamiento de los soldados, marinos y aviadores de las Fuerzas Militares de Colombia, para la defensa de la soberanía y la “ejecución de operaciones combinadas con aliados internacionales”.

Este tema también cobra especial relevancia en contexto como el del país, que enfrenta el problema de las organizaciones de crimen transnacional en puntos claves como la región del Catatumbo (Norte de Santander), el cañón del Micay (Cauca) y la frontera entre Colombia y Ecuador.

Carteles mexicanos y organizaciones criminales internacionales como el Tren de Aragua y Los Choneros se disputan el control de las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, asuntos que requieren del compromiso de las autoridades regionales.

En contexto: La influencia de los carteles mexicanos en la guerra en el Cauca

En la conferencia también participan organizaciones internacionales, como la Junta Interamericana de Defensa, y observadores militares de Canadá, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Esta colaboración busca reforzar las alianzas y la seguridad no solo en Sudamérica, sino en todo el hemisferio.

La conferencia Southdec se centra en dos temas principales. El primero es la mejora del conocimiento del dominio marítimo para garantizar la libertad de navegación, con un enfoque en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial. El segundo se relaciona con el apoyo de las fuerzas armadas a la aplicación de la ley en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

La primera Southdec se llevó a cabo en el 2009 y desde entonces, anualmente, se han abordado temas que implican a todos los países, como la lucha contra el crimen organizado transnacional, la seguridad cibernética, la gestión de desastres naturales, y la cooperación en operaciones de paz.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.