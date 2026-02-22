Comandante de las Fuerzas Militares se desplaza al Guaviare tras combates con disidencias

Fuerzas Militares refuerzan operaciones tras combates en Guaviare con las disidencias de las Farc al mando de alias "Calarcá". Foto: Ejército

Ante el recrudecimiento del conflicto en el departamento del Guaviare, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, informó a través de la red social X sobre su desplazamiento a esa región del país, con el objetivo de “verificar la situación operacional, fortalecer el dispositivo militar y supervisar la atención de nuestros uniformados heridos”.

El general López también señaló que mantienen operaciones en la región “con el despliegue de unidades de reacción inmediata que refuerzan la ofensiva operacional y fortalecen la protección de la población civil”. Asimismo, reiteró su “respaldo absoluto” a todos los integrantes de las Fuerzas Militares que combaten las estructuras criminales.

Junto al @COMANDANTE_EJC, saludé a nuestros soldados que resultaron heridos en esta acción criminal, quienes a esta hora son trasladados hacia la ciudad de Bogotá para recibir atención especializada en el @HOMILCOL. Desde el primer momento se activaron todos los protocolos de… pic.twitter.com/QMtzCFXLNT — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) February 22, 2026

El viaje del general se debe a los combates contra la estructura Isaías Carvajal, de las disidencias de las Farc al mando del líder alias “Calarcá”, que tuvieron lugar en la noche del pasado 21 de febrero, en el sector del caño Macú, en el municipio de San José del Guaviare.

Estos enfrentamientos dejaron un soldado profesional muerto, identificado como Yeudy Osorio Córdoba, y otros nueve militares heridos. Según la entidad, hasta el momento, “ninguno de nuestros hombres reviste mayor gravedad; todos se encuentran estables y en proceso de recuperación”.

Por su parte, a través de una publicación realizada por el Ejército Nacional, se confirmó que estos uniformados serán trasladados a la ciudad de Bogotá, donde recibirán atención médica en el Hospital Militar Central (HOMIL).

