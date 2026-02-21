General Hugo López entrega balance de operaciones contra disidencias de “Iván Mordisco”

El general señaló que a hoy han sido neutralizados 122 integrantes de las disidencias de "Iván Mordísco". Foto: Twitter General Hugo L

El comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, realizó un balance general sobre las operaciones adelantadas contra las disidencias de las Farc en varias regiones del país y aseguró que las estructuras al mando de alias “Iván Mordisco” siguen siendo su principal objetivo.

Según el uniformado, hasta el momento se registran 83 muertos en el desarrollo de operaciones militares, así como 14 capturados, 13 sometidos a la justicia y 12 menores de edad recuperados. Asimismo, el general señaló: “A Mordisco hoy le hemos neutralizado 122 integrantes de su estructura principal, y este es un resultado muy importante que se ha venido haciendo durante 2025 y 2026”.

Hugo López también indicó que contra las disidencias de “Iván Mordisco” se vienen desarrollando operaciones focalizadas en los departamentos de Amazonas, Guaviare, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El general destacó que “la operación más importante contra este jefe se realizó el primero de enero contra alias ‘Polo’, quien era el encargado de la seguridad y de la parte logística de este grupo”.

Las Fuerzas Militares indicaron que, en lo corrido de 2026, se han registrado las muertes de algunos de los miembros de las disidencias de “Iván Mordísco” en medio del desarrollo de operaciones militares, como es el caso de alias “Mauricio”, segundo jefe del Bloque Occidental Jacobo Arenas, así como de alias “Morocha”. La autoridad castrense señaló, además, la muerte de alias “NN”, quien era el segundo jefe del Bloque Central Isaías Pardo, del Estado Mayor Central (EMC).

El comandante agregó que también se han adelantado operaciones recientes contra las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá Córdoba”, específicamente en la región del Catatumbo, así como en Meta y Caquetá. “Hoy se logró la neutralización muy importante de tres sujetos, con un número significativo de fusiles y municiones, en el Catatumbo contra la estructura 33”, señaló el general López.

