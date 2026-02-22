Condenan a 18 años a coordinador del homicidio de comerciante mexicano en Medellín

Los hechos se presentaron, según el ente investigador, en junio del 2024 en el sector de El Poblado en Medellín (Antioquia). Foto: Fiscalía General de la Nación

A través de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación fue condenado David Acosta Díaz a 18 años de prisión por el crimen de un comerciante mexicano. Los hechos se presentaron, según el ente investigador, en junio del 2024 en el sector de El Poblado en Medellín (Antioquia) y contó con la participación de otras cuatro personas, incluido Élder José Arteaga, alias el “Costeño”, vinculado en el crimen contra Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano mexicano, víctima del ataque, tenía 54 años y se dedicaba a comercializar productos tecnológicos. Según las pesquisas, el extranjero recibió ocho impactos de bala que le quitaron la vida. Alias “El Costeño” se habría movilizado desde Bogotá a Medellín para coordinar las acciones del atentado.

Según indicó la Fiscalía, Acosta Díaz fue uno de los articuladores del acto sicarial. Dentro del marco de la investigación se determinó que viajó desde Bogotá a Medellín para coordinar el accionar de este crimen, entre ellos el momento y lugar en el que debía ejecutarse.

Durante el caso Acosta Díaz aceptó su responsabilidad en el crimen luego de suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, hecho que valió para que un juez penal de conocimiento le condenara a 18 años de prisión bajo los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

Por este mismo crimen ya habían sido sentenciados Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, quienes también aceptaron su implicación tras preacuerdos con el ente investigador. Ellos fueron condenado a 25 años de prisión, mientras que Anthony Tobar Ponceleón fue condenado a 18 años de prisión.

La implicación de “El Costeño”

Por este mismo caso también había sido imputado uno de los presuntos articuladores del atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Por este caso a “El Costeño” se le imputaron los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego en una audiencia que se desarrolló una semana después de su captura en la localidad de Engativá, en Bogotá. Sin embargo, este se declaró inocente.

En esa misma jornada se desarrolló la audiencia de medida de aseguramiento, en la que la Fiscalía pidió que el hombre fuera enviado a prisión mientras que avanzan las investigaciones en su contra. Alias “El Costeño”, según el ente investigador, sería el cerebro detrás de toda la estructura con la que se atentó contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, en Bogotá.

