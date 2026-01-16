A la cárcel presuntos responsables del asesinato de firmante de paz en La Guajira

Los hombres, que no aceptaron los cargos, son señalados como responsables del crimen del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias, ocurrido el 8 de agosto de 2024 en Fonseca (La Guajira). Foto: Archivo part

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luis Felipe Mejía Montero, alias “Niño Pañal”, y Armando José Sánchez Campuzano fueron presentados por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.

Los hombres, que no aceptaron los cargos, son señalados como responsables del crimen del líder social y firmante de paz Elider Antonio Díaz Arias, ocurrido el 8 de agosto de 2024 en Fonseca (La Guajira).

Lea: Catatumbo: los puntos sensibles del orden público durante un año de crisis humanitaria

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían abordado a la víctima frente a su lugar de residencia “cuando se disponía a llevar a su hija al colegio”, le dispararon en tres oportunidades, causándole la muerte, y luego escaparon en una motocicleta que habían dejado estacionada a pocas cuadras del lugar.

Tanto Mejía Montero como Sánchez Campuzano deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Elider Antonio Díaz Arias era firmante del Acuerdo de Paz e integrante de la Asociación Campesina de Fonseca.

La violencia contra firmantes de paz

Los ataques contra los firmantes de paz en el país no cesa. En 2025, 39 excombatientes de las FARC fueron asesinados, ocho más que en 2024.

Los homicidios se concentraron principalmente en Norte de Santander, con 7 casos. Esta cifra se explica por la arremetida del ELN en enero de 2025 en el Catatumbo y los posteriores combates con el frente 33 de las disidencias de las FARC, que tuvieron como característica la persecución contra firmantes de paz.

Los otros departamentos con más casos de firmantes de paz asesinados fueron Antioquia (6) y Cauca y Meta, con 5 asesinatos cada uno. También se registraron hechos en Valle del Cauca (3), Arauca (2) y Caquetá (2), lo que confirma que la violencia contra excombatientes sigue focalizada en territorios con fuerte presencia de actores armados y disputas por el control territorial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.