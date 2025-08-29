Ejército confirmó la desaparición de un civil, en medio de la retención de militares en Guaviare

Las autoridades señalaron que las disidencias de “Iván mordisco” habrían instrumentalizado a la población para evitar las labores del Ejército en la zona. Foto: EFE - Ernesto Guzm·n

Un día después de que se confirmara la liberación de 33 militares que estuvieron retenidos por la comunidad durante cuatro días en la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare), el Ejército confirmó la desaparición de una persona en medio de esos hechos.

El presidente Gustavo Petro también denunció la desaparición este 29 de agosto en sus redes sociales: “En el acto en el que la columna de ”Iván Mordisco" presiona al campesinado del Guaviare para rodear a los soldados del Ejército, después que este logró enfrentar a la columna produciéndole más de diez bajas, desapareció un campesino que se opuso a la acción civil”.

Fuentes del Ejército, consultadas por El Espectador, señalaron que en medio de la retención de los militares, un joven había pedido ayuda a las tropas, luego de haber sido golpeado fuertemente, al parecer, por orden de las disidencias tras negarse a participar en la activación de un explosivo.

La fuente agregó que los soldados le brindaron primeros auxilios, pero personas de la comunidad exigieron que se lo entregaran. Ante la presión, los militares exigieron que se firmara en la hoja de cuaderno un acta donde se reconocía que las tropas habían intentado ayudar al civil. A partir de ese momento, no se conoce de su paradero. El presiente Petro pidió “que se activen todos los mecanismos de búsqueda y se inicie la investigación por desaparición forzada”.

