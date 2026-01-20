Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Comunidades en medio del fuego: la crisis humanitaria que deja los combates en Guaviare

Con 26 presuntos disidentes muertos tras combates entre los grupos de alias “Mordisco” y “Calarcá”; alertas de nuevos enfrentamientos y comunidades en riesgo de desplazamiento y confinamiento, Guaviare inicia el año con una difícil situación humanitaria que, de acuerdo con la Defensoría, amenaza con profundizarse en los próximos días.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
20 de enero de 2026 - 02:01 p. m.
La Defensoría alertó que de prolongarse los combates, la “comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar”. (Imagen de referencia).
La Defensoría alertó que de prolongarse los combates, la “comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar”. (Imagen de referencia).

“El estado de las comunidades es de incertidumbre, de preocupación, sobre todo por las imágenes que han circulado en la región”. Esta es la declaración de un líder social de Guaviare tras los enfrentamientos ocurridos en la vereda Kuwait, de El Retorno (Guaviare), el pasado 16 de enero, entre disidencias de las Farc, que dejaron un saldo de 26 presuntos disidentes muertos, cifra confirmada por el Ejército el lunes 19.

Los combates entre la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente...

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Guaviare

crisis humanitaria

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.