Comunidades en medio del fuego: la crisis humanitaria que deja los combates en Guaviare

La Defensoría alertó que de prolongarse los combates, la “comunidad campesina se encontraría en un riesgo extremo de quedar en medio del fuego cruzado, ser desplazada o confinada, y se afectaría el inicio del año escolar”. (Imagen de referencia).

“El estado de las comunidades es de incertidumbre, de preocupación, sobre todo por las imágenes que han circulado en la región”. Esta es la declaración de un líder social de Guaviare tras los enfrentamientos ocurridos en la vereda Kuwait, de El Retorno (Guaviare), el pasado 16 de enero, entre disidencias de las Farc, que dejaron un saldo de 26 presuntos disidentes muertos, cifra confirmada por el Ejército el lunes 19.

Los combates entre la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente...