Condenan a 12 años de prisión a hombre que difundía videos sexuales de menores

Se conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena.

Un juez penal de conocimiento de Cartagena (Bolívar) condenó a 12 años de prisión a Adonáis José Ballesteros Ortiz por el delito de pornografía con menores de 18 años. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas que demostraron que el procesado recopilaba, almacenaba y transmitía, a través de medios informáticos, videos de menores de edad en actividades de tipo sexual.

En un trabajo articulado por una fiscal de la Dirección Seccional de Bolívar y el Centro Nacional para Menores Perdidos y Explotados de los Estados Unidos de América (NCMEC), se conoció que el hombre, de 37 años, almacenaba registros audiovisuales de niños, niñas y adolescentes ejerciendo actos sexuales, que eran transmitidos desde un dominio personal ubicado en Cartagena.

Por orden judicial, Ballesteros Ortiz fue capturado en marzo de 2023 por uniformados de la Policía Nacional en el barrio Altos de Plan Parejo de Turbaco (Bolívar). En el procedimiento fueron hallados 71 archivos con videos explícitos de menores de edad, entre los 8 y 16 años.

El pasado 20 de junio, tres mujeres también fueron capturadas en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia) por su presunta participación en la comercialización de imágenes de menores de edad en actividades sexuales. Las detenidas fueron señaladas como responsables de los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.

Una de las procesadas fue acusada de, presuntamente, tomar fotografías de su hija de cinco años y compartir el material explícito con un ciudadano francés, entre septiembre de 2018 y marzo de 2024. Todo esto, con la colaboración de su hija mayor, quien habría facilitado el envío del material pornográfico y recibido giros por más de $22 millones.

Tras la valoración de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a las mujeres involucradas. Ninguna de ellas aceptó su responsabilidad frente a los cargos imputados.

